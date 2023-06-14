外資買超61億 台股趨堅 有望挑戰這關卡

外資買超61億 三大法人買超台股109億元

外資等三大法人周三（6/14）合計買超台股109.85億元。包括外資與陸資買超61.09億元；投信法人逢高調節，單日賣超8.96億元；自營商自行買賣部分係買超40.32億元，避險部分係買超17.41億元，合計單日買超57.73億元。

資深證券分析師表示，美國Fed（聯準會）在六月的例行會議，若如外界預期暫停升息，一般評估，美股短多可望持續漲勢，而新台幣兌美元匯價，只要不大幅貶值，加上外資沒有出現連續三天賣超台股50億以上的金額，則台股穩步趨堅有望上攻17,300點，甚至向17,500點靠攏。

（工商時報 數位編輯）

電子熄火航運撐盤 台股震盪收漲21點

台積電漲勢趨緩，下跌3元，電子類股指數小跌0.08%，不過，在航運類股勁揚3%帶動下，台股今天震盪收高，上漲21.54點。

台股加權指數收在17238.14點，上漲21.54點，漲幅約0.13%，成交值新台幣3198.03億元。

「女股神」方舟投資（ARK Investment Management）經理人伍德（Cathie Wood）旗下ARK Autonomous Technology & Robotics ETF買進台積電美國存託憑證（ADR）約1000萬美元，只是這消息並未推升台積電股價進一步走高，終場反而下跌3元，收在590元。

超微（AMD）推出專為生成式AI設計的晶片MI300X，挑戰輝達（NVIDIA）的AI晶片主導地位，使得AI題材持續延燒，英業達及台達電等概念股紛紛走高。股王信驊及股后力旺同步走跌，整體電子類股指數下跌0.08%。

長榮航日前與日本旅行社龍頭JTB簽署合作備忘錄，共同推廣台日雙方的旅遊市場，吸引外資買超，今天盤中股價一度漲停，達39.8元，創新天價，終場收在39.65元。

華航同步大漲逾9%，此外，貨櫃業者長榮及陽明也紛紛走高，帶動航運類股指數勁揚逾3%，為盤面焦點。造紙與百貨類股指數下挫逾1%，表現相對弱勢。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果及未來可能的動向，將是近期市場關注的焦點。

(中央社)

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