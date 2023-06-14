Fed今晚若不升息台股會噴嗎?專家給答案

美國聯準會（Fed）將於15日（周四）凌晨公布6月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議利率決策，市場普遍預期可能暫停升息，當天下午我央行也將舉行第二季理監事聯席會議，是否連六漲，市場上仍有雜音，「升息半碼也不是不可能」。

有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報（WSJ）記者尼克·提米羅斯（NickTimiraos）撰文表示，Fed本次會議將維持利率不變，不過月升息的可能性很高，即便美國5月整體通膨放緩，潛在物價壓力仍頑強。

英國金融時報（FT）訪調的經濟學家，有70％認為Fed會跳過6月升息，7月則會將恢復升息1碼，同時也預期今年利率高峰將落在5.5％～6％，將在第三季之前或期間達成，也就是至少還有升息2碼的空間，而降息要等到明年第二季之後。

台股在昨（14）日一舉萬七大關之後，台積電今（15）日熄火，大盤呈現震盪整理格局，終場力穩17,200點之上，市場靜待聯準會今晚最新決策。資深證券分析師認為，Fed若如外界預期暫停升息，美股可望持續漲勢，新台幣只要不大幅貶值，加上外資沒有出現連續三天賣超台股50億以上的金額，台股上攻17,300點有望，甚至向17,500點靠攏。

（旺得富理財網 黃順德）

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