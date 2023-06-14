牛皮股飆漲160％ 網看1現象喊「高點到了」

電子代工大廠緯創挾著旗下緯穎吃到AI伺服器題材，今年股價狂飆160%，從不到30元成長至77元，從存股族的大牛股翻身大飆股，引起熱烈討論，不過緯創與緯穎的高層也被發現趁高點出脫部分股票，賣股總金額超過億元。

3月緯穎一級主管包括時任董事長林憲銘、副董事長洪麗甯、總經理張順來及財務長陳昌偉等人，共計減碼369張公司股票後，4月包括一級主管與其它董事、副總級等內部人，再減碼69張持股，5月除林憲銘之外的副總級以上主管，共計再出脫了99張股票。

若以緯穎4、5月平均收盤價1160元、1110元估算，這一波緯穎高層售股總額分別達逾8千萬元及1億餘元；緯創副總級主管在5月出脫20至70張不等的持股，加上其它高層售股售股總數約345張，以緯創5月平均收盤價53.8元估算，售股總額約1856萬。

話題引起PTT網友們熱議，許多人直言不意外，「高檔不賣才是傻了吧」、「高檔不賣，他們也持很久了」、「高歌離席，不現在走，何時走」、「不跑難道當韭菜？」、「哪個買賣股票的人不是理財規劃？難道進股票市場的人是做公益」、「逢高賣，逢買低，不然要等低才賣嗎。」

此外，有網友以過去經驗為例，擔心漲勢告終，「高層賣股後通常再噴一段然後就…」、「差不多了，肥肉有賺的應該都拿不少」、「高層認證現在是高點」、「自己人都知道漲高了」、「萬海50幾的時候也有內部人賣180張啊，後來翻了六倍。」

（中時新聞網 郭宜欣）

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