特斯拉連13漲 威強電、凌陽等概念股拉風

特斯拉瘋漲車用概念拉風、5檔紅燈催落去

今年翻倍大漲的電動車巨擘特斯拉開外掛油門一路催到底，隔夜上漲3.55％，收在258.71美元，刷新史上最長連漲13天紀錄，成交額達408億美元，在標普500指數成分股中排名第一，持續點火車電族群競相飆速，包括威強電（3022）、凌陽（2401）、大億（1521）、堤維西（1522）、昇銳（3128）盤中聯袂亮燈漲停，緯創（3231）、永彰（4523）、和大（1536）、台達電（2308）、高技（5439）、光隆精密-KY（4581）等買氣高燒同聲強彈，整體走勢強過大盤。

特斯拉周二小幅調漲Model Y電動車在美售價250美元，為4月來第3喊漲，加以歐洲汽車製造業巨頭Stellantis坦言評估改採特斯拉的充電標準，恐使特斯拉獨有的「北美充電標準」將一統天下，錦上添花又一樁，讓特斯拉隔夜再飆漲3.55％，持續締造史上最長連漲13天紀錄，點火台廠車用族群持續上演慶祝行情。

全國最大車燈廠大億（1521）昨日股東會除通過派息0.7元並改選董事，新一屆董事名單中赫見電動車MIH聯盟執行長鄭顯聰，彰顯積極介入新能源車市場決心，今日吸引買盤相挺亮紅燈急鎖漲停，挺進40元1年高鋒。

威強電（3022）5月營收呈現雙升，營收達6.74億元，月增5.51％、年增29.95％，市場看好第二季業績持穩向上，成長力道可期，全年營收有望維持雙位數成長，周五股東會前買盤搶卡位，亮燈飆漲停挺進百元改寫天價102元。

老字號IC設計廠凌陽（2401）昨日股東會釋出AI新業務量產倒數利多，加以積極搶攻車用市場，法人看好訂單動能放眼下半年，業績向上可期，在強攻AI領域邁入收成點火下，吸引外資連2買超相挺，盤初快攻漲停鎖死，進逼30元大關。

堤維西（1522）5月營收攀升至近11個月高點，拜美國AM市場恢復至疫情前水準所賜，後續還有美國最大產險公司State Farm擴大採用AM件賠付效益，可望挹注國內AM汽零廠業績，近五日獲三大法人買超4695張，盤中亮燈觸漲停後打開，一度站上6年高點37.05元，成交量放大至6.7萬張。

分析師表示，疫後換車潮起，電動車新牛市D檔起步，電動車產業商機看俏，加上銷售去碳化車款成重頭戲，汽車電動化趨勢明確，相關供應鏈表現有看頭。

（時報資訊龍彩霖）

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