航空雙雄噴30萬張大量 航運類指飆近3%

權王台積電（2330）股價近3個交易日大漲34元、市值並突破15兆元關卡，台股電子族群士氣旺盛，帶動台股大盤跟漲近345點，惟台積電上檔逢600關，今日反壓轉沉小回，半導體等電子族群也紛紛回落，航運族群晨盤重掌多頭兵符，由航空雙雄率先升空、輔以海運貨櫃族群助攻，拉抬航運類指大漲近3％，向上突破年線，最高衝上173.48點，表現剽悍；惟軍工相關個股漲多賣壓仍重，龍德造船（6753）跌5.5％、長榮航太（2645）跌近3％、台船（2208）跌近1％，相對失色。

航空雙雄今日交投續爆衝，輕鬆在台股人氣榜稱王封后，股價也攜手高飛。其中，長榮航（2618）約11：30成交量已較昨日倍增至逾30萬張，勇奪今日台股人氣王，股價直逼漲停、目前最高來到39.75元，寫逾10年高；華航（2610）成交量更爆衝逾3倍、目前已放大至逾30萬張，股價漲逾8％，改寫去年6月下旬來波段新高24.7元。並帶動亞航（2630）續漲逾6％、逼近前高。

海運方面則由長榮（2603）漲逾2.5％帶隊，引領志信（2611）、新興（2605）、中航（2612）、裕民（2606）、台航（2617）、陽明（2609）、萬海（2615）、慧洋-KY（2637）等攜手於高檔航行。

近期航運族群個股也陸續召開股東會，各家高層對於產業後市也給出看法。其中，華航（2610）總座高星潢預期，下半年客運復甦更為顯著，其整體客運班次數將達疫前8成，暑假可望迎來疫後旅運高峰；裕民（2606）董座徐旭東則表示，一定要對海運市場發展前景保持樂觀看法，過去因為有疫情的因素，所有航商都是收穫豐碩，但大環境瞬息萬變，航商也要有更靈活的營運策略，同時綠色航運也將是市場未來的主流；而萬海（2615）日前表示，5月部分市場需求已見回溫，若地緣政治緊張趨緩及通膨持續回落，再加上終端市場庫存已逐步去化，將有助於未來正向展望；陽明（2609）月初法說時則指出，下半年全球經濟復甦狀況及需求面仍受俄烏戰爭、全球通膨及利率高升等不確定因素影響，加上新船訂單交付高峰，供需失衡擴大，整體營運環境狀況仍充滿變數及挑戰。

（時報資訊 李慧蘭）

延伸閱讀

客運升+燃油成本降 群益予華航目標價出爐

別和強勢股作對 航空股「頂部時機」曝光

不只AI火紅 法人這樣看航空雙雄大漲