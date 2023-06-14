法人布局7檔超微概念股 這2檔翻倍也不賣

輝達頭號勁敵殺到！法人掃貨7檔AMD概念股 這2家強到「沒理由賣」

輝達AI晶片最大競爭對手AMD（超微）正式發表最新MI300X加速器配備192GB記憶體，預計第4季擴產，雖市場並未太驚豔，但持續炒熱AI話題。分析師指出，緯創、廣達、技嘉、英業達、偉訓、華擎、撼訊等7家，在輝達、AMD競爭中左右逢源，除法人近5日悄悄吃貨，也點名世芯-KY與愛普*等2檔指標，即使股價翻倍，至今仍找不到賣出的理由。

AMD資料中心與人工智慧技術發表會登場，執行長蘇姿丰在會中指出，MI300X的記憶體，比競爭對手輝達的任何晶片都還多，在可預見的未來中，AI無疑是驅動晶片消費的關鍵因素，而記憶體則是衡量晶片處理大型AI系統效能的重要指標。

蘇姿丰透露，MI300X將在第3季送樣、接近年底時擴產，也發表1款內建8顆MI300X的電腦，挑戰輝達意味濃。觀察AMD的AI 伺服器供應鏈，包括晶圓代工及先進封裝的台積電、測試介面穎崴、載板廠南電、散熱廠健策，還有伺服器組裝廣達、英業達、鴻海；板卡廠華擎、技嘉，以及連接器廠嘉澤。

摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，在AMD概念股之中，包括緯創、廣達、技嘉、英業達、偉訓、華擎、撼訊等7檔，已有法人進場掃貨，近5日提前布局逾6700張，緯創更見12.41萬張買單狂敲，繼輝達後，AMD的後續發展，儼然成為新一波市場的關注焦點。

摩爾投顧分析師江國中則指，台達電法說揭露下半年AI伺服器急單湧現，並稱AI伺服器趨勢剛開始，各大廠進入軍備競賽，即使漲多拉回，也別認為是反轉開始，大膽放言AI泡沫根本不存在，並點名世芯-KY與愛普*等2檔指標，股價分別由963元、142元抱到1780元與363元，即使漲幅翻倍，但自己至今仍找不到賣出的理由。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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