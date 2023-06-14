6/14盤中熱門焦點股

今（6/14）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）新品明年Q1出貨 富驊按讚

富驊（5465）今跳高開盤暫報51.5元，之後欲小不易，迄上午9：07分的市價暫報52元，大漲4.42%，表現不錯。

富驊13日召開股東會，捎來好消息，公司透露，與北美伺服器廠合作開發的模組化伺服器及高密度伺服器產品可望在2024年首季前量產出貨，將成為富驊未來營運成長的新動能。

富驊繼北美一線大廠Data Center全新模組化伺服器產品開發訂單預訂在2023年第三季量產出貨後，與北美IT大廠共同開發的4U高密度伺服器新產品也傳來好消息，富驊表示，新品敲定在2024年第一季量產出貨。

除了超夯的AI伺服器產品即將開花結果，富驊在新能源的布局上今年亦有所進展，除順利通過IATF 16949認證外，富驊亦著手投資新能源產品生產設備，並積極投入電動汽車電池銅鋁排以及充電樁銅排等相關產品的生產，富驊表示，電動車電池銅鋁排、充電樁銅排相關樣品已順利通過驗證，可望在明年出貨。

另為因應訂單需求而興建的墨西哥新廠區，現正在如火如荼的興建中，建置計畫應可按原計畫在2024年底正式啟用，新廠落成將有助於接洽北美伺服器、網通產品及新能源產品的客戶。

展望未來，富驊表示，除積極爭取EMS廠Server/Storage機殼訂單、新能源產品充電裝/Busbar產品訂單，並持續開發高毛利機箱產品外，也會整合集團資源，與母公司偉訓自有品牌COUGAR合作開發辦公家具類產品，藉由多元布局，來推升營運正面表現。

事實上，受惠於市場需求回穩，富驊5月合併營收5.51億元已回溫，並一舉創下近兩年來新高，呈月增15％、年增32％的雙成長，另累計前五月營收22.9億元，亦已較去年同期成長21％，法人樂看富驊今年營運應可優於去年。（工商時報 鄭淑芳、數位編輯）

（2）深耕人工智慧、5G通訊 凌群臉色紅潤

凌群電腦（2453）周三無畏盤勢整理，以高盤開出之後小不易，迄上午9：11的市價暫報72.3元，上漲2.84%，表現不錯。

凌群電腦13日召開股東會，該公司表示，IT建置屬於剛性需求，資訊安全、雲端、法規遵循等，將是帶動2023年資服業者成長的主要動能。

凌群5月營收4.6億元，年增39.45％，成長幅度亮眼。前五月營收21.73億元，年增8.58％。該公司表示，營收成長的背後動能來自於金融、政府交通、電信及高科技製造業等客戶的需求成長。

凌群股東常會通過2022年營業報告書、財務報表及盈餘分配等各項議案，2022年合併營收59.5億元，年增1.38％，稅後純益2.44億元，年增13.94％，歸屬母公司業主淨利為2.5億元，每股稅後純益2.51元，優於2021年的2.16元。股東會決議配發現金股利每股2.2元，配發率87.6％。

凌群身為系統整合商，但仍投入許多研發能量，自行研發證券、期貨系統、銀行核心系統、智慧資安平台等等。在垂直領域方面，則是深耕人工智慧、5G通訊、物聯網、資訊安全及各式遠距資通訊應用整合，陸續在金融證券、電信醫療及政府公用事業上有所斬獲。（工商時報 何英煒、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.長榮航(2618)：外資大手筆，連2日買超53582張，早盤大漲約7%，即將挑戰40元。

2.英業達(2356)：第二代接棒，葉力誠出任董事長，AI伺服器出貨明年拚大成長，衝高至43.45元，續寫逾20年高。

3.堤維西(1522)：決配息1.8元，AM、OEM業績看好，外資、自營商連兩日攜手買超計5600張，今早人氣續熱，股價再漲逾8%、達36.65元。

4.威強電(3022)：5月營收雙增，多頭快攻觸漲停，挺進百元改寫天價102元。

5.凌陽(2401)：攻AI開花結果，獲外資連2買，快攻鎖漲停，進逼30關，漲停買單高掛逾2.5萬大張。

6.緯穎(6669)：今日除息，每股配息50元，剽悍強彈逾6.5%，1日填息達陣。

7.大億(1521)：找MIH執行長當董事，彰顯積極介入新能源車市場決心，盤初放量急奔漲停鎖死。

8.勤誠(8210)：高階AI應用專案助攻，H2營運看升，投信連5買，急拉鎖漲停，改寫天價129元。

9.高鋒(4510)：Q2拚轉盈，外資反手買超相挺，連拉2根漲停，挺進5年高價。

10.巨庭(1539)：今年營運未見轉機，啟動二代接班，多頭漲聲響，放量急拉7%，挺進30元、季線及半年線。

11.高力(8996)：董事會改選爆冷門，市場派取得4席，創辦人韓顯壽意外落馬，進入共治時代，聞訊走揚3%，續衝天價316.5元。

12.協易機(4533)：5月營收同期次高，在手訂單達半年，4根漲停到手，站上波段高。

13.台積電(2330)：昨獲外資掃貨買超34283張，但昨夜ADR回跌0.24%，盤初股價開低失守590。

14.中鴻(2014)：中鋼董座翁朝棟喊話鋼市拐點7～8月現，盤初股價強彈逾4%，收復月線、5日線。

15.寬宏藝術(6596)：5月營收月增143.8%、年增400.68%，前5月年減25.42%，盤初股價開低走高，再戰70關。

16.弘帆(8433)：5月營收月增36.32%、年增21.89%，雙雙較前期轉正成長，股價已連3日爆量衝高，今日將衝關90。

17.美時(1795)：與馬來西亞經銷商成戰略合作夥伴，股價揚升，收復5日線、觸及月線。

18.亞光(3019)：將在菲律賓啟動新廠計畫，股價一度走高逾5%，創波段高。

19.昇銳(3128)：業績題材浪潮未止，股價放量一度衝上漲停，拿下半年線。

20.保勝光學(6517)：昨日遭土洋法人對作，今日股價仍走揚。

21.台達電(2308)：伺服器電源全球市占過半，投信積極買超，連5日達3268張，一舉突破350元。

22.建準(2421)：搭上AI伺服器題材，昨日三大法人逢低買超5087張，多方吃補反攻，站上90元。

23.連宇(2482)：搶攻北美充電樁自助服務支付訂單爆，早盤強攻7%拚突破前高。

24.展碁國際(6776)：旗下博瑞達公發生效，回檔即有買盤湧出，今早一度勁揚3%，拚穩70元。

25.王品(2727)：啟動「千億市值」計畫拚營收逐年增2成，買盤給力，一度上漲3%、先拚回5日線。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）啟動菲律賓新廠計畫 亞光強攻

光學大廠亞光（3019）看好高階手機應用混合鏡頭，獲市場認同，今開出高盤後，持穩在高檔行進間整理，迄上午9：18的市價暫報69元，勁揚4.23%，表現不錯。

亞光13日舉行股東常會，通過配發1.9元現金股利。亞光董事長賴以仁表示，未來將全力推廣高階手機市場，除了在中國大陸和緬甸投資設廠布建光學產品及感測模組的生產基地外，已經於菲律賓準備好2萬坪土地，將啟動建設新廠計畫，最快將在2024年底投產。

亞光2022年合併營收為190.8億元，稅後純益約9.24億元，每股稅後純益3.29元，股東會通過將配發現金股利1.9元。

受到全球景氣趨緩以及俄烏戰爭衝擊上半年需求的影響，對於下半年展望，賴以仁指出，今年景氣不樂觀，光學產業中以車用、數位相機需求特別好，但瞄準器等不太景氣，雖然亞光下半年將步入傳統旺季循環，還是要看景氣與客戶需求，全年獲利力拚與去年持平。而隨著手機鏡頭往混合鏡頭、潛望式鏡頭發展，稜鏡需求增加，則對亞光營運具正面貢獻。

賴以仁認為，未來玻璃加塑膠的混合鏡頭，將成為高階手機的趨勢，高階手機要提升畫素，無法全靠塑膠鏡片，玻璃鏡片的光學性能更好，而且折射率高，目前亞光有連續變焦鏡頭，未來很有潛力。

他也表示，由於車用需求較多，第三季後占比會從5％提升到10％，有利於子公司科泰發展，目前有三家車用鏡頭客戶，今年車用領域將成長超過2成。

對於海外建廠等議題，亞光董事長賴以仁表示，為達到不同客戶的需求，生產基地除了中國大陸和緬甸外，也已經在菲律賓準備好2萬坪土地，將正式啟動建廠計畫。預計菲律賓廠最快可以在2024年底完工投產，亞光將部分成品級產品轉移到菲律賓，依客戶需求重新分配產能。（工商時報 彭媁琳、數位編輯）

（5）緯穎填息緯創同樂 電腦設備又嗨了

電腦設備族群持續受惠AI題材熱點四溢，伺服器大廠緯穎(6669)除息大戲上場，開盤不到20分填息達陣，點火集團股緯創(3231)跟進強彈7%衝天價，英業達(2356)、凌華(6166)一度聯袂大漲8%，勤誠(8210)及威強電(3022)更是雙雙亮燈觸漲停，廣達(2382)亦持續改寫波段高。

緯創集團小金雞、伺服器大廠緯穎(6669)前五月營收突破千億大關、年增長近18.8％，穩站歷年同期新高，採用輝達（NVIDIA）GPU架構的DGX A100系列產品擬2023年底到2024年陸續出貨，今日進行除息交易，每股配發現金股利50元，買盤火力全開一路衝上漲停收復1200元，一日填息達陣，點火概念股群起攻之。

緯創(3231)受惠AI題材今年股價一飛衝天成大黑馬，5月營收633.28億元，月增1.94％、年減14.81％，法人表示，近期生成式AI帶動伺服器需求，將帶動其GPU相關業務成長，出貨拚逐季揚，今年營收貢獻可望進一步提升，在集團股緯穎填息達陣激勵下價量俱揚走升7%，站上歷史新高價77.6元。

英業達(2356)昨日股東會、順利完成改選與傳承交接，葉國一次子葉力誠接掌董座，年輕新團隊上任，拚3～5年內出現品牌再造效益，AI伺服器需求今年進入爆發期，明年拚大成長，昨獲三大法人聯手買超3424張相挺，盤中一度放量大漲至44.45元進逼漲停，續寫逾20年高。

電腦設備族群持續受惠AI題材，近期股價迭創高，早盤繼緯創(3231)、英業達(2356)剽悍大漲分別挺進歷史巔峰及20年高後，大牛股代表廣達(2382)也在外資及投信連買相挺下衝高至141元，續寫逾20年高。

分析師表示，台股在AI伺服器題材帶動一股熱潮，後市仍可望圍繞在相關受惠供應鏈，今年特別看好電腦及週邊設備類股帶動除權息行情，績優表現及AI伺服器題材深度布局，讓PC龍頭企業表現突出，在成長性、股利率、填息能力三高下受存股族喜愛。(時報資訊 龍彩霖)

（6）觀光旅遊潮方興未艾 航空雙雄又噴了

航空股利多消息不斷，航空雙雄在法人大舉加碼上，股價振翅高飛，指標股長榮航(2618)早盤放量再創波段新高，華航(2610)也緊追其後；法人表示，近期航空燃油價格走跌、以及兩岸政策的開放皆有利航空股股價表現，其中長榮航客運復甦程度優於華航，將為主要受惠者。

受旺季、政策、股東會樂觀展望等利多激勵，航空股近期成為盤面焦點，長榮航已於日前召開股東會，釋出平均票價漲多、歐美長程線訂位率高，東北亞、東南亞航線旺季可期等樂觀訊息，預估第二季優於第一季。

群益投顧表示，疫情過後，全球航空客運量維持復甦仍是時勢所趨，以民航局統計數據顯示，台灣航空公司區域載客率目前以歐美線最佳，普遍有九成以上，其次為日本線的85%~90%。

貨運方面，隨全球製造業活動放緩，加上貨櫃海運價格自高點回落，航空運價與海運運價的比價效應逐漸縮減，對於航空公司的獲利貢獻將呈下滑。預期今年航空公司獲利結構仍維持客運增長、貨運衰退的趨勢。

群益指出，先前已開放兩岸直航航點，在兩岸人流限制完全開放之後，將有利航空公司兩岸往返人次的回溫，而載客率的變化將視航空公司航班增班速度而定。

而近期航空燃油價格走跌、以及兩岸政策的開放皆有利航空股股價表現，群益認為，長榮航客運復甦程度優於華航，將為主要受惠者。（工商時報 方明）