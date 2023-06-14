6/14上市、櫃企業營運快報

今（6/14）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.撼訊(6150)今舉行股東會，通過和撼與科技分割事宜，撼訊將設計代工與嵌入式應用事業處之相關營業(含資產、負債及營業)分割予撼與公司承受，該分割案將由撼訊取得撼與發行之新股股數11,000,000股，每股面額10元，共計1.1億元。

該分割案業經將於今年6月30日分割基準日完成。未來撼訊持股撼與百分之百，對營收沒有影響。今年5月撼訊營收月增和年增都有2位數的成長，但前5月營收20億元，仍有30%的年減。

2.汽車零配件廠東陽今天上午公布前5月自結稅前獲利新台幣12.05億元，較去年同期10.13億元成長19%，創近7年同期新高，前5月每股稅前純益2.01元。

3.工業龍頭研華（2395）14日宣布推出全新工業物聯跨境電商平台IoTMart國際站，該平台是研華除既有的經銷模式外，新創的線上商業模式服務，期待能以多元管道滿足不同客群需求，其中又以中小型客戶為首要目標；預計IoTMart將為研華總營業額帶來超過10％貢獻。

4.國泰航空今（14）日宣布，台北-名古屋直飛服務將於10月29日起恢復營運，目前官網開放預訂。為慶祝直飛航線再度啟動，國泰航空今日起至23日推出官網獨享早鳥優惠，出發期限自今年10月29日至明年2月6日，經濟艙來回最低12,471元起。

5.電聲元件廠美律總裁黃朝豐今天表示，下半年將迎接消費性商品傳統旺季，耳機和揚聲器都有新品出貨，預期下半年營運會較上半年成長，全年也會比去年成長，毛利率有望優於去年。

6.測試介面廠穎崴今天上午舉行高雄二廠落成典禮，鎖定人工智慧（AI）晶片等測試探商機，量產後探針自製率將提升到5成，可為高雄帶來近千個就業機會，新廠年產值可超過新台幣10億元。

7.人工智慧（AI）蓬勃發展，電子產品驗證服務廠宜特表示，近期來自國內外業者委託的AI驗證分析訂單明顯增加，預期下半年業績表現可望優於上半年。

8.必應創造（6625）今（14）日舉行股東常會，去年營運受疫情影響，每股稅後虧損0.31元，故不分配股東紅利。

隨解封後演唱會商機爆發，董座周佑洋表示，必應營收重返成長軌道，今年下半年合作藝人與場次持續增加，承接演出版圖遍及世界各地。必應首季每股賺0.35元、4月每股賺0.64元，前五月營收6.42億元、年增1.28倍。

9.台北市議員游淑慧14日踢爆，行政院顧問、神腦國際董事長鄭宏輝涉嫌在2021年某場餐敘後載受害者回家時，親吻且掏出性器官要受害者替他口交。對此，行政院表示，將立即解聘。且因為神腦為中華電信子公司，交通部長王國材已下令停職調查。

10.高鋒去年合併營收20.5億元、本期淨利0.47億元，EPS為0.46元，是2019年以來首次獲利14日股東會通過每股配發現金股利0.40元。高鋒表示，高鋒5月合併營收回升至1.90億元，6月出貨至少維持5月水準，上半年營收努力追平去年同期。

高鋒主管表示，高鋒從去年起，開始幫和大代工齒輪加工，每月營業額2～3千萬元，目標是年營業額上看6億元。高鋒在手訂單3、4億元，能見度看到第三季末。

11.友達（2409）集團旗下達運（6120）舉行股東常會，會中通過去年財報、盈餘分配案，並且完成董事改選。新任董事名單包括蔡國新、黃勝凱、柯富仁、蘇峯正，三席獨立董事包括陳益世、李正中、龍惠施。

12.台玻(1802)今(14)日舉行股東會時指出，待玻纖整體市場回溫後，將會評估擴建產線，而轉投資的實聯化工今年將維持獲利腳步不變。台玻說，2023年大陸取消房地產行業限制措施，有利內需逐漸回溫，將對產業有正面助益，另外，對於大陸商務部就台灣對大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查，公司也呼籲政府提出因應方案。