萬七過後 1指標回馬槍蠢動 法人14字示警

台股13日在台積電開高大漲及外資狂砸377億帶動下，電子股火力全開，盤中一度大漲近300點，最高衝抵17,254點，終場指數上漲261點以17,216點作收。美股最新收盤，四大指數齊揚，因CPI低於市場預期提升聯準會暫停升息可能，但台積電下跌0.24％。元大投顧指出，景氣復甦仍在未定之天，「群雄並起百花放，莫忘前路非康莊」，台股雖屢創波段新高，技術面呈多方格局，但急漲後乖離修正風險加大，此外仍有FED利率決策及台股端午連假等變數，短線以短進短出為主，短線可留意PCB、CCL、Type-C等位階較低的蘋概供應鏈之輪動補漲機會。

元大投顧表示，受美股四大指數周一上漲帶動，周二加權指數跳空大漲突破1萬7千點整數關卡，電子權值股中AI相關的晶圓代工、封測、矽智財及伺服器的組裝、散熱多檔個股大漲，之前漲多拉回的觀光、飯店等旅遊受惠股也再次轉強，終場加權指數上漲261.23點以17,216.6點作收。

美股最新收盤方面，因美國5月的CPI與核心CPI年增率，分別由上個月的4.9％、5.5％降為4％、5.3％，使市場預期聯準會本周宣布暫停升息的機率提高，美股四大指數全面走揚，其中道瓊指數上漲0.43％、Nasdaq指數上漲0.83％，費半指數上漲1.15％。

AI浪潮持續蔓延，元大投顧分析，台廠雖不能在最關鍵的GPU呼風喚雨，但在晶片代工、晶片封測、矽智財，乃至於AI伺服器的組裝、散熱、機殼，以及高速傳輸相關的晶片、交換器等領域，都能在全球供應鏈中扮演關鍵角色。只是，目前仍為AI發展初期，儘管未來前景可期，但AI實質營收貢獻占比仍然偏低，相關概念股股價的連袂大漲，雖非無的放矢，但也難以擺脫借題發揮的哄抬氣息，以及因股價提前過度反應所加重的修正壓力。事實上，正因擔憂Fed維持高利率的貨幣緊縮政策來對抗高通膨，以及中國大陸的需求不振，（WTI）西德州原油期貨再次跌破每桶70美元的關鍵價位，顯示景氣復甦仍在未定之天。

元大投顧提醒，「群雄並起百花放，莫忘前路非康莊」，目前台股因AI、電動車、觀光商機等多項題材帶動而屢創波段新高，技術型態也是明顯的多方格局，只是短線急漲之後，除了技術面乖離修正的風險加大外，還需面臨FED利率決策及台股端午連假等變數。操作上，短線追價以短進短出為主，需嚴守停利停損；逢低布局者，則可留意PCB、CCL、Type-C等位階較低的蘋概供應鏈之輪動補漲機會。

（時報資訊 李寶珠）