連續假期營收火 五福、亞都等觀光股吸金

受惠端午連假在即，接續暑假旺季行情，點火觀光飯店股重返多頭指標，五福（2745）、燦星旅（2719）、亞都（5703）等13日股價亮燈漲停，航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）也分別上漲3.87％、1.79％。

台新投顧副總黃文清指出，觀光餐飲受惠疫後消費復甦需求爆發，加上端午連假、暑假出遊旺季商機發酵，業績動能暢旺，為多頭買盤高度關注目標。

凱基投顧分析，旅行社5月營收表現亮眼，多數皆刷新疫後新高紀錄，帶動相關個股經過近期短暫回檔整理後，股價再度表態上攻，成為大型電子領漲外，盤面另一強勢族群。

其中，五福5月營收衝上4.32億元，較去年同期大增58倍，且較4月成長20％，激勵股價率先衝上漲停，燦星旅、山富、易飛網、燦星旅等13日同步亮燈漲停，多方買盤卡位意圖明確。

富邦投顧認為，端午連假與暑假將至，民眾出外遊玩與餐館用餐機會增加，且氣候日趨炎熱，民眾進行室內活動時間提高，商場購物與消費飲品頻率也將同步提升，對未來零售銷售與餐飲業成長趨勢樂觀看待。

就產業面觀察，國內觀光飯店業受惠國際旅客及商務客回升，來台旅客人次增加，以及國旅盛行之下，帶動住房率、平均房價雙雙回升，且平均房價已超過疫情前水準，今年首季持續推升至56.41％及4,775元，整體趨勢維持向上動能。

而在餐飲收入部分，國內觀光飯店今年首季餐飲收入達67.56億元，約達到疫情前9成以上水準。隨著未來聚餐需求續升，且國際會議及喜宴需求恢復，預期今年餐飲將恢復以往，甚至有機會優於疫情前表現。

旅行社產業則自去年第四季國境解封後，出國熱潮推升團費較疫情前增加兩成以上，進而推升、毛利率、營業利益率表現。預期營運全年將逐季增長。

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