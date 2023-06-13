CoWoS產能將倍增 弘塑、萬潤等4檔受惠

台積電主要客戶受惠生成式人工智慧（AI）需求攀升，內外資研究機構預料下半年至2024年大舉擴充CoWoS產能，月產能將翻倍，外資相準AI大商機，接連調升台積電目標價突破700元後，股價應聲大漲，法人同步點名弘塑、萬潤、辛耘、日月光投控四大CoWoS受惠股，營運大進補。

台積電挾美股大漲助威，13日終場收593元、漲幅3.31％。台積電上回收盤價站上600元大關，已可追溯至2022年的3月30日，如美股多頭續航，台積電即將收復睽違一年以上的600元大關，也能幫助台股加權指數「萬七」坐得更穩。

台積電股價的強勢表現，除正面回應瑞銀、摩根士丹利、麥格理證券攜手給出的「7」字頭股價預期，另台積電除息日15日登場，資金進駐推升「秒填息」期待感，多頭具加乘效應。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，根據大摩所做產業調查，台積電已將CoWoS產能從每月1萬片擴產為每月1.2萬片，輝達的需求約占此產能的40％～50％。目前看來，台積電2023年的CoWoS產能應足以支持客戶的強勁需求，如AI的龐大需求持續延燒，台積電2024年營收確實有進一步上升空間。

凱基投顧進一步預測，台積電CoWoS月產能2024年中達1.6萬片，至2024年底將達2萬片，主要擴充時程集中在2024年，台灣設備商仍將因此受益。萬潤為台積電CoWoS點膠機與自動光學檢測主要供應商，預估CoWoS月產能擴充1萬片，假設供貨比重9成，將為萬潤帶來10～11億元營收，相當2022年總營收的46％，成最大受惠者。

弘塑與辛耘為台積電CoWoS產能濕製程晶圓清洗設備主要供應商。根據凱基對2024年底月產能擴張幅度約1萬片之預估，濕製程晶圓清洗設備的營收貢獻將為5～6億元，假設弘塑、辛耘供貨比重各為5成，以2022年營收為基準，隱含濕製程晶圓清洗設備將額外貢獻弘塑與辛耘7％與5％營收。

金控旗下投顧補充，受惠於台積電WoS製程潛在訂單溢出，加上AI熱潮帶動封裝需求提升，日月光投控在WoS的市場分額也將隨之上升，先進封裝營收占比將有所成長。

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