五利多助除息行情 女股神首度買入台積電

台股攻破「萬七」，護國神山台積電也發威，台積電ADR 12日強漲逾4％，激勵其13日最高價衝上594元，市值同步突破15兆元大關，雙創去年4月以來高，為15日除息行情先行預熱。法人看好，台積電坐擁「五大優勢」，樂看其本次再度上演「一日填息」機率高。

此外，繼輝達（NVIDIA）增加AI晶片投片量後，超微（AMD）14日凌晨也將舉辦「資料中心與AI技術發表會」，市場看好AI題材仍將高居盤面主流；台積電在搭上AI特快車後，也成功擄獲「女股神」伍德（Cathie Wood）芳心，其領導的方舟投資12日購買台積電ADR約1,000萬美元、約台幣3億元股票，據Cathie’s Ark追蹤數據，這是方舟首度買入台積電，具指標性意義。

受惠人工智慧（AI）題材延燒、蘋果新品拉貨利多、費半指數強漲、半導體產業前景看旺、公司下半年營運轉佳等「五利多」加持，法人多押寶台積電15日除息秀將續有亮麗表現，而權王填息路若順遂，亦可望為台股除權息旺季行情打上強心針。

台股「驚驚漲」，順利站上睽違14個月的「萬七」大關，權王台積電也受12日ADR大漲4.14％激勵，股價13日跳空開高、最高攻抵594元，連帶市值也攀升至15.38億元，雙雙領先大盤改寫去年4月來高，為15日2.75元現金股利除息大秀提前預熱。

據統計，台積電自2019年起改採每季配息，期間已累計15次除息經驗、皆順利完成填息，填息率是完美的100％，其中更有十次繳出「一日填息」優異表現，占比高達67％，且近八個季度中也有七次是單日填息，堪稱填息資優生。

統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長蕭乾祥均看好本次台積電填息行情，押寶「單日填息」盛況可望再現。黎方國分析，全球景氣進入復甦期，半導體需求回溫，美國6月有高機率宣布暫停升息，均有利台積電填息行情發展。

蕭乾祥指出，雖台積電股價提前大漲可能為填息行情增添些許變數，惟半導體輪動人氣不墜，研判台積電填息行情仍可期待。

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