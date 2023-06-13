台股躍萬七 外資搶買前15大個股一次看

市場押注美聯準會（Fed）6月暫緩升息利多，以及蘋果股價登高助攻，台美股市牛氣沖天，尤其在外資13日大買377.37億元推波助瀾下，加權指數終場大漲261點、收17,216點，正式攻破萬七大關，續寫逾一年高點。

權王台積電15日除息前股價飆漲，接連留下兩個多方缺口，股價直逼600元整數大關，引領加權指數13日盤中將波段高點推升至17,254點，創2022年4月14日以來新高，且成交值放大至3,584億元。中小型股也不落人後，櫃買指數盤中最高來到224.2點，寫下近一年半的新紀錄，同時成交值衝上978億元，也是2022年2月10日以來新高；上市櫃合計市值逼近60兆元、達59.72兆元。

從籌碼角度，外資單日買超377.37億元，創今年第三高，僅低於1月30日的722.19億元、5月26日的432.6億元，統計今年以來買超金額已達4,146.88億元，成為台股今年以來大漲3,078點的重要功臣；另投信6月以來「日日買超」，連九買合計142.77億元，今年累計買超金額也來到864.12億元；反觀官股券商趁勢調節持股，13日賣超136.52億元，成為官股券商有紀錄以來的單日最大賣超金額。

細觀外資今年以來買超前10大個股，依序為台積電、聯電、欣興、聯詠、智邦、廣達、日月光投控、國巨、微星及緯穎，清一色為電子族群，也為上市電子指數、上市半導體指數13日創去年4月以來高點，上市電腦及周邊設備指數寫下歷史新高等墊下良好基石。

統一投顧董事長黎方國認為，相比去年外資賣超逾1.2兆元，今年來外資買超量仍相對偏低，外資持續買超機率仍大，加上融資餘額並未明顯增加，對比台股指數近一次收在萬七之上，當時融資餘額約2,640億元，顯示本波散戶相對保守，籌碼安定，加上總經面及產業面的逐漸好轉，及下半年獲利一旦爆發出來，市場情緒好轉，藉由本益比的拉升，預期年內指數仍有機會挑戰歷史高點18,619點。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，台股13日在權值股領軍輪動及外資大買推動下，跳空突破萬七；考量技術面表態強勢，且均線多頭排列，加上法人此處大幅買超，短多將可延續，指數有續往去年第二季密集交易區17,000～17,500點續攻潛力。後續操作須提防指標過熱影響，但在多頭結構未改變前，維持偏多操作基調。

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