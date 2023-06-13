外資買超榜首00878 新光金6天砍近18萬張

美股4大指數收紅，費半大漲3.3%，台積電ADR更漲逾4%，激勵台股今天跳空飛越萬7大關，開高走高大漲261.23點，收17,216.60點，成交量放大至3501億元。台積電大漲19元，市值站上15兆元，電子5哥的英業達漲停，廣達也大漲近7%。

外資今天大買377.38億元，為歷年第9大買超，投信買超8.93億元，自營商買超51.65億元，合計3大法人買超437.96億元。

台積電今天領軍台股創波段新高，外資大買3.4萬張，累計連3買共5萬3,741張。

買超第一名為00878國泰永續高股息4.6萬張，股價收19.15元，距離歷史高點19.78元差距僅0.63元。除了00878，外資大力加碼國泰台灣5G+、元大高股息、元大台灣50、國泰智能電動車等ETF，買超都在萬張以上。今天外資買超前10名，ETF就佔了5檔。

外資賣超第一名為新光金4.8萬張，且連續6個交易日都是大賣，短短6天就殺出17萬8,368張。金融股減碼較多，外資賣超前10名之中，金控佔了5檔，分別是新光金、開發金、元大金、永豐金、富邦金。

緯創本月以來共賣超9.8萬張

緯創近期頻遭外資減碼，本月以來共9萬8,685張，不過股價維持高檔震盪，仍守住5日線。

法人表示，本週為全球超級央行週，除了美國FOMC會議外，週四包括台灣、歐洲都將召開利率決策會議，週五則是日本央行利率會議登場，預料主要國家央行升息與否將成為市場關注焦點，也將牽動全球資金動向。市場期待通膨降溫停止升息，萬一利率政策不如預期，股市波動恐加劇，尤其在大漲之後，更需留意風險。

外資今天買超上市個股前10名為：國泰永續高股息(00878)46,248張、台積電(2330)34,284張、長榮航(2618)30,112張、國泰台灣5G+(00881)29,744張、元大高股息(0056)18,903張、聯電(2303)13,908張、仁寶(2324)12,563張、元大台灣50(0050)11,566張、國泰智能電動車(00893)10,620張、欣興(3037)10,460張。

外資今天賣超上市個股前10名為：新光金(2888)48,002張、期街口布蘭特正2(00715L)26,562張、緯創(3231)10,563張、開發金(2883)7,230張、元大金(2885)7,046張、永豐金(2890)5,683張、京元電子(2449)5,351張、富邦金(2881)5,072張、華航(2610)4,901張、中租-KY(5871)4,778張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

延伸閱讀

金融股價步步高 還有便宜存股的機會嗎？

選前拚萬八 專家曝修正期恐落在這時候

外資豪砸377億元！下半周聚焦多檔重頭戲