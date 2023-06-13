金融股價步步高 還有便宜存股的機會嗎？

14家金控5月營收出爐！全體金控5月稅後盈餘為241億元，年增56％，卻月減28％，累積前5月稅後盈餘1,356億元，年減33％，衰退幅度有逐月縮小，僅剩5家仍繼續衰退，其他都已轉為正成長，而新光金5月又虧損，累計前5月是唯一虧損金控。

富邦金（2881）5月稅後淨利37.52億元，累計前5月合併稅後淨利256.2億元，每股獲利（EPS）2.07元，領先同業，也是唯一EPS破2，兆豐金（2886）前5月每股賺1.18元居次、國泰金（2882）前5月每股賺1.13元，排第三；新光金（2888）累計前5月稅後虧損94.11億元，每股虧損0.61元，持續墊底。

金控股逐漸揮別去年的陰霾，以銀行為主體的金控獲利亮眼，壽險金控也有回穩跡象，獲利減幅已有減少趨勢，全體金控第一季淨值達4兆2,003億元，比起去年9月淨值谷底，激增近9,000億元，再擦亮「金」字招牌。

今年以來，金控股股價步步高升，台新金（2887）漲幅高達25.83％表現最佳，其次依序為兆豐金24.38％、中信金12.22％、元大金12.21％、國泰金10.25％，五檔漲幅都在兩位數以上，值得注意的是，目前國泰金股價今（13）日收在44.1元，十年線為47.34元，是唯一股價仍低於十年線的金控股。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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