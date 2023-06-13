選前拚萬八 專家曝修正期恐落在這時候

台股今日追隨國際股市多頭腳步強勢攻高。大盤今早一開盤即拿下萬七城池，隨後在權王台積電（2330）大漲19元、貢獻台股達154.9點帶動下，權值軍團氣勢如虹，包括股王信驊（5274）、新科股后力旺（3529）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、祥碩（5269）等皆漲逾5％，加上汽車、觀光、航運、橡膠等傳產類股攜手走強，盤中大盤漲點一度逼近300點、衝上17,254.96點，終場則收高261.23點、為17,216.60點，總成交值放大至3,501.92億元；櫃買市場亦大漲2.94點，收224.07點，總成交值978.46億元。

證券分析師張陳浩說，美國可能會停止升息、台積電由不到500開始彈升，到今日逼近600元，帶動台股突破17,200點，目前呈現多頭排列。預期大盤仍將持續震盪向上，等到8~9月時才會進行修正。

今年適逢總統大選，張陳浩認為，選舉前，台股有機會看到萬八，他說，AI並非空泛的口號，而是已經在實行，並且已能產品化，這是很實質的業績，也會帶動比價效應，低檔沒有大漲的IC設計、第3代半導體、電動車、綠能、觀光及軍工等，後市仍猶有可為。

盤面上，台積電收在593元，上漲3.31％；矽智財族群士氣如虹，創意（3443）、世芯-KY（3661）、M31（6443）等股價全面刷新歷史高；先進封裝相關股的辛耘（3583）收在漲停板162元；華孚（6235）及英業達（2356）也都收在漲停板。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，目前台股指數持續攻高，強勢族群維持輪動，有利於加權指數維持於高檔，且分析歷年台股每個月上漲機率，進入下半年後幾乎是逐月走高，進入年底更受惠於旺季行情啟動，搭配今年下半年企業營運獲利有望於第三季起明顯好轉，科技股也擺脫庫存調整，建議操作上聚焦題材股、下半年業績成長股，以及股價已修正跌深之個股。

（時報資訊 郭鴻慧）