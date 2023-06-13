台積直逼600 英業達觀光掀漲停 28檔復活

台股今（13日）收盤報17,216.60點，漲261.23點，漲幅1.54％，成交量3,501.91億元 。在台積電大漲19元帶動下，電子也電子資金比重衝到7成左右，AI概念股買氣強強滾，英業達亮燈漲停收40.6元，廣達大漲半根漲停板、技嘉也持續走高上漲2元作收，推動台股站穩17,200大關。

盤面上，觀光股利多不斷，股假先蹲後跳，燦星旅今日亮燈漲停反彈來到95元，下一步挑戰百元大關，山富、五福、易飛網也同步跟進漲停。此外受惠疫後解封及暑假行情，長榮航、華航同步帶量走強。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計劍麟、辛耘、協易機、保銳等28檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，半導體類股表現亮眼，上漲2.9％，油電類股表現疲軟，下挫1.3％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市有11檔9.5％以上漲幅，其中10檔觸及漲停聯德（3308）、劍麟（2228）、堤維西（1522）、碩天（3617）、三洋實業（1472）、華經（2468）、英業達（2356）、華孚（6235）、虹堡（5258）、辛耘（3583）。

今日上市有10檔股票3％以上跌幅，依序為倚天酷碁-創（2432）、龍德造船（6753）、威致（2028）、安普新（6743）、迎廣（6117）、亞翔（6139）、立積（4968）、東哥遊艇（8478）、世紀鋼（9958）、雲豹能源-創（6869），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為長榮航（2618）、英業達（2356）、新光金（2888）、緯創（3231）、華航（2610）、鴻海（2317）、廣達（2382）、元大高股息（0056）、聯電（2303）、台積電（2330）。

台股上櫃股19檔9.3％以上漲幅，其中18檔觸及漲停為亞都（5703）、五福（2745）、擎邦（6122）、易飛網（2734）、台蠟（1742）、保銳（8093）、天揚（5345）、國碳科（4754）、瑞耘（6532）、燦星旅（2719）、弘帆（8433）、大綜（3147）、重鵬（3555）、富晶通（3623）、山富（2743）、協易機（4533）、高鋒（4510）、達輝-KY（5276）。

今日上櫃有10檔股票3.6％以上跌幅，其中一觸及跌停為保勝光學（6517），其他依序為合邦（6103）、天剛（5310）、勝品（6556）、東捷資訊（6697）、萬年清（6624）、應廣（6716）、合正（5381）、易威（1799）、建榮（5340） 。

上櫃成交量前10名個股依序為協易機（4533）、僑威（3078）、廣運（6125）、華星光（4979）、驊宏資（6148）、台半（5425）、元太（8069）、富驊（5465）、擎邦（6122）、精材（3374）。

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