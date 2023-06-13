法人看台積電擁3利多 助拚「一日填息」

台積電市值攻破15兆！法人看3利多加持拚「一日填息」

台股攻破「萬七」，護國神山台積電（2330）貢獻心力！台積電ADR 12日強漲逾4％，帶動其股價13日開高順勢突圍，最高攻上593元，領先大盤創下去年4月來新高、市值也衝破15兆元關卡，台積電15日將除息2.75元，隨AI話題延燒、蘋果新品拉貨利多加持，市場樂看挑戰「一日填息」機率高，除息大戲引發期待。

台積電13日早盤跳空開高、盤中最高價衝上593元，逼近600元大關，一舉刷新去年4月以來新高峰，市值也爆衝突破15兆元，以股本2,593.21億元估計，已達到15.38兆元，是繼去年3月31日後再度重返15兆元之上。

台積電股價勁揚，為後續15日即將上演的除息大秀揭開序幕，據統計，台積電自2019年起改採每季配息，期間已累計15次除息經驗、皆順利完成填息，填息率是完美的100％，最長填息天數僅15天；其中，更有十次繳出「一日填息」的優異表現，占比高達67％，且近八個季度中，更有七個季度上演單日填息。

法人點出，台積電行情具「三大利多」加持，首先，目前市場行情熱絡，再者，AI熱門題材行情不滅、蘋果下半年新品拉貨力道可期，台積電先前法說會、股東會均對後市半導體產業釋出相對樂觀的看法，投資人普遍看好台積電營運可望逐漸轉佳，有助本次除息行情表現。

不過，法人也提醒，台灣時間13日晚間將公布的美國5月消費者物價指數（CPI）及Fed升息決策、利率點陣圖仍是關鍵變數，也可能影響15日台積電除息表現，投資人仍須關注相關經濟數據。

延伸閱讀

台積電衝593元創14個月高 市值突破15兆

台積電目標價驚見740 靠1決策賺翻了

創意、台積電等AI半導體4強 外資目標價創高