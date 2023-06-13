貨櫃3雄除息行情續躺平 徐旭東揭拐點

台股強漲逾200點，輕鬆飛越萬七關卡，但預計將豪發2,320億元股息的貨櫃3雄，股價卻持續躺平，長榮平盤，陽明、萬海更小跌。散裝航運龍頭裕民董事長徐旭東表示，若大陸經濟第2季或下半年順利迎來復甦拐點，有利於散裝航運需求成長，但坦言擔心美西碼頭勞資糾紛，導致運作停擺，後續衝擊恐擴大。

貨櫃3雄除息日全數出爐，共釋近2,320億元股利，配息20元的陽明，昨（12）日公告7/4除息、8/3發放，擬發逾698億元現金；配息高達70元的長榮，已敲定6/30除息交易、7/26發放，現金逾1481億元；配息5元的萬海，則敲定7/3除息、股利發放日8/3，預計發放現金股息總額逾140億元。

由於長榮、陽明配息高，隨除息日確定，貨櫃3雄除息大秀登場在即，但因今年填息難度高，不僅投資人參與除息的態度顯得躊躇，也讓台股能否注入資金活水添變數。

裕民今（13）日舉行股東會，對美西碼頭類罷工，造成貨櫃卡在美西外海，供應鏈大亂，徐旭東直言「不太好」，大量貨物卡住，很簡單的事情不該弄到這種程度，至於今年海運景氣，他則表示，「一定要保持樂觀」。

國際貨幣基金組織（IMF）預估，印度與中國大陸是2023年經濟復甦的兩大亮點，世界鋼鐵協會（World Steel Association）預估印度2023年鋼鐵需求可望成長6.7％到1.2億噸，不僅成長率居全球之冠（全球平均僅1％），也是僅次於中國大陸的全球第2大鋼鐵消費國，估至2030年，印度粗鋼年產能將翻倍至3億噸。

另據Clarksons2023年1月《Dry Bulk Trade Outlook》數據，預期2023年散裝船舶供給成長率為1.8％，但乾散貨海運延噸海浬需求成長率估計達2.0％，散裝航運市況預期可望逐季成長。

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（旺得富理財網 李宗莉）