6/13盤前》3GPP到 16台廠搶低軌衛星商機

國內消息

1.針對財劃法修正案，財政部長莊翠雲12日表示，已初步擬訂提升財政自主、劃一分配基礎、調劑財政盈虛、保障既有財源和精進分配機制等五大方向。其中較大變革，是未來直轄市和其他縣市擬採取同公式計算。（閱讀全文）

2.財政部長莊翠雲表示，2023年公共建設經費規模是史上新高、達近6,000億元水準，更希望連續三年達成率超過95％，其中引進民間活水加入公共建設，是財政部的主要任務之一。（閱讀全文）

3.新光金經營權之爭9日落幕，12日為新董事會選出後的第一個上班日，金管會下午即約見新光金新任董事長陳淮舟，提出五大監理期待，尤其提醒新壽的財務虧損情況，要求將6月底資本適足率（RBC）低於200％的增資，列為首要任務。（閱讀全文）

4.台股「差1點」攻萬七。「超級央行周」登場，市場轉看總經面，績優藍籌股再獲市場青睞，台積電12日上漲9元再攀今年高、貢獻大盤逾75點，帶動盤中加權指數最高衝上16,999.72點，與投資人引頸期盼的「萬七」大關差距不到1點，續創去年4月22日來波段高，金兔年來大盤累計勁揚超過2,000點。（閱讀全文）

5.3GPP於12日首度在台召開會員大會，被視為全球通訊界盛事！經濟部長王美花12日於開幕時表示，這次經濟部安排SES、Inmarsat及Mangata三家國際級低軌衛星業者與台廠進行媒合，此舉將為台廠打入全球低軌道供應鏈帶來全新商機。（閱讀全文）

6.台股直奔「萬七」，公股銀行見漲勢太兇猛，祭出最新對策，即暫時「停、看、聽」，先將部份資金轉進高殖利率個股，鎖定除權息旺季的股息收入，漲多個股則將視情況減碼。（閱讀全文）

7.新南向授信今年前四月速度放緩。銀行局統計，新南向授信至今年4月底授信總餘額達1兆5,349億元、僅較去年底增加333億元、達標率55％，但僅為去年同期增貸1,565億元的二成。銀行局分析，主要原因有三：企業清償聯貸案借款、部分客戶因利率條件提前大額還款、有部分客戶額度到期還款後無資金需求。（閱讀全文）

台股動向

創意、世芯等AI半導體4強 外資目標價創高

AI正當時 廣達、緯創等大牛股狂飆

台達電、光寶科等11檔權值股 爆量創高

迎產品漲價 ODM廠有望沾光

基本面

1.前一交易日新台幣以30.754元兌一美元收市，貶值2.9分，成交值為8.64億美元。

2.集中市場12日融資減為1,869.74億元，融券減為317,253張。

3.集中市場12日自營商賣超16.76億元，投信買超18.79億元，外資買超92.31億元。

4.14家金控5月獲利全數出爐，稅後共賺進241.36億元，前五月稅後純益合計達1,356.41億元，較去年同期的2,025.45億元減少33.03％，衰退幅度從年初的6成，縮小至4成以下，獲利漸入佳境。

5.新台幣兌美元5月僅貶值0.08％，加上換匯（CS）與無本金遠匯（NDF）等避險工具成本仍在3％～4％以上，國泰、富邦、南山、新光、中國、台灣等六大壽險5月合計稅後純益僅24.4億元，比4月減少逾百億元。

6.上市櫃公司5月營收在台積電及鴻海領頭回升下，重返3兆元大關，月增5.65％，揮別「五窮」窘況，但因去年5月寫下史上同期最佳，仍呈現年減近1成；6月營收可望回溫，只要達3.16兆元以上，即可力拚季增、脫離谷底。

7.第一季製造業國內固定資產增購（不含土地）4,678億元，季減31.5％、年減3.2％。經濟部表示，即便部分業者擴增節能減碳支出，但因為終端消費需求減弱，半導體業者縮減或暫緩資本支出，再加上去年同季基期較高，仍出現連八季正成長後的首度翻黑。

8.主計總處12日公布薪資統計指出，受出口衰退影響，4月製造業受僱人數年減1萬人，為近14年同月最大減幅，另外，由於薪資成長緩，物價漲幅大，1～4月國內「實質總薪資」年減0.56％，也創近七年同期首次負成長。

9.解封出國潮破除航空業「五窮」魔咒，華航、星宇航空12日公布5月營收，在客運營收以年增逾10倍帶頭衝下，分別改寫同期新高與歷史單月新高。緊接著端午連假、暑假旺季將至，華航、星宇6月起大增班、新開航點，挑戰傳統「六絕」障礙，看好客運營收持續增長。

10.5月車市夯，帶動車廠營收強強滾，繼和泰車、裕日車繳出佳績後，三陽、汎德永業12日公告，5月營收分別創下60.16億、年增52.02％及57.5億、年增54.77％成績，皆改寫單月營收新高紀錄。

技術面

1.台股前一交易日收漲68.97點，為16,955.37點。

2.台股前一交易日成交金額量增為2,988.47億元，5日均量為2,942.05億元，10日均量為3,162.84億元。

3.5日均線16,851.92點，10日均線16,739.53點，20日均線16,461.64點。

4.5日RSI為73.15，10日RSI為73.96。

5.9日K值為87.19，9日D值為86.84。

6.20日乖離率為3.00。

7.倫元投顧：萬七上下易做短期震盪整理，而在震盪過程中或許有機會來回測月線上下~季線上下，之後在進入下半年電子旺季、以及只要守在15500點之上，年線將開始翻揚，台股今年高點應該是在第四季。

8.凱基投顧：近期集中市場單日成交金額維持於3,000億元左右水準將最有利於台股持續盤堅，一旦量能放大過速，或者出現連續萎縮，皆不利於台股盤堅格局，屆時就必須提防指數拉回。

國外消息

1.美股

在科技族群領漲之下，美股3大指數全部走高。標普500指數創2022年4月以來新高，高盛也上調標普500今年底的預估值為4,500點，並表示除科技類股以外，其他類股也會有所表現。個股中，特斯拉連續第12個交易日上揚，創日線收紅最長時間。收漲1.56％的蘋果，股價也創歷史新高。衡量美股上下波動的恐慌指數目前為15點左右，大概是2020年以來最低點。芝商所FedWatch工具顯示，市場預估聯準會本周不升息的可能性為74％。美股最新收盤價，道瓊漲189.55點或0.56％，收34,066.33點。那斯達克漲202.78點或1.53％，收13,461.92點。標普500漲40.07點或0.93％，收4,338.93點。

2.超級央行周，Fed緩升息機率高

超級央行周登場，美歐日央行皆在本周發布貨幣決策，牽動聯準會（Fed）利率走向的美國通膨數據先於13日出爐。市場預料美國5月通膨持續降溫，Fed在當地時間14日宣布暫停升息的機率高達7成，12日美元走跌，美債殖利率幾無變動。

3.全球股票基金失血，12周來最慘

路孚特（Refinitiv）旗下基金分析公司理柏（Lipper）指出，截至7日止一周，全球股票基金出現連續八周資金外流，為12周來資金淨流出規模最大一周。因通膨壓力居高不下和經濟成長疲弱，降低投資人對風險性資產需求。

4.半年三度，高盛再降油價展望

高盛銀行（Goldman Sachs）11日發布最新報告調降油價預測，12月布蘭特原油價格由每桶95美元下修至86美元，西德州原油價格由89美元下調至81美元，下修幅度接近10％，且為半年以來三度調降，理由包括俄羅斯供應增加與全球需求減弱等。

5.瑞銀完成併瑞信，掀整合篇章

瑞銀（UBS）12日宣布價值32億美元的瑞信（Credit Suisse）收購案已完成交易，創2008年以來全球銀行業規模最大的合併案，但接下來挑戰才要開始。外界將關注兩家銀行能否順利整合龐大業務，在信貸緊縮、金融市場動盪的大環境下推動成長。

（工商時報 數位編輯、時報資訊 財經內容中心）