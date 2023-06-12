興櫃大黑馬 云光營收登峰

受惠客戶端庫存調整已近尾聲、下半年拉貨效應陸續啟動，電子股本季營運見曙光，半導體廠務系統工程和淞（6826）、背光模組廠云光（3633）5月營收分別創下歷史第三高、歷史新高，富基電通（6707）也繳出年月雙增，多檔電子股提前發動，為旺季行情鋪路。

興櫃5月營收全數公布，興櫃單月營收冠、亞軍仍由遠壽、燁聯奪得，惟遠壽營收53.9億元，連兩月呈現年月雙減，且再度失守60億元大關，表現不甚理想；而星宇航空、和淞、達發、台灣虎航、兆聯實業、富基電通、巧新、云光則位居第三～十名，營收介於5.66～17.09億元間。

興櫃5月營收年月雙增股超過90家、占比約3成，而在營收前十強當中，星宇航空、和淞、兆聯實業、富基電通、巧新、云光均呈現年月雙增，表現不俗；其中，背光模組廠云光受惠銷售增加，5月營收首度突破5億元大關、衝上5.66億元，順利攀至單月歷史高，月增16.51％、年增59.83％，以黑馬之姿躋身排行榜第十名。

台積電股東會釋出樂觀展望，看好明年半導體產業將迎來新一波成長，帶動設備股發動漲勢，興櫃高科技廠房廠務供應系統工程業者和淞5月受惠廠務系統工程收入增加、營收衝上14.97億元，月增71.42％，並較去年同期大幅成長1.31倍，創下歷史第三高紀錄；累計前五月營收也達65.33億元，年增83.5％，為歷年同期高。

而隨電子產業庫存調整進入尾聲，儲存裝置產品代理商富基電通5月營收也報喜，單月營收達7.81億元，月增59.7％、年增76.16％，主因下游客戶經幾季庫存調節後，庫存水位已趨於健康，受惠客戶5月急單出貨，帶動營收出現明顯成長。

全球汽車輪圈領導廠商巧新5月營收6.94億元，不僅改寫同期最佳，創下2021年12月來新高。