績優十強 躍萬七領漲指標

上市櫃5月營收全數公告，統計今年以來營收正成長，且獲三大法人近五個交易日累計偏多買超的前十強個股，包括和碩（4938）、台達電（2308）、長榮航（2618）等，挾帶基本面、籌碼面雙優題材，可望成為萬七領漲指標。

台股12日上漲68點，距萬七僅差「一點」距離，三大法人合計買超94.34億元，台新投顧副總黃文清指出，盤面多方氣盛，除了外資擴大買超力道之外，投信季底作帳也有加溫跡象，大型股輪動格局延續，建議搭配有營收利多支撐的個股為關注重心，搭上資金回補列車。

其中，上市櫃公司5月營收陸續公布，其中儲能、觀光餐飲、汽車零組件及生技等類股，受惠政策利多及疫後消費復甦具表現機會。

進一步篩選符合前五月營收優於去年同期，且三大法人近五日合計買超逾千張以上的績優大型股，包括和碩、台達電、長榮航、華航、正新、遠傳、兆豐金、台新金、第一金、研華等十強脫穎而出，各擁業績成長題材，有望持續吸納買盤回流資金。

和碩5月營收906.24億元，雖月減15.6％、但仍較去年同期成長3.2％，累計前五月營收為5,161.72億元、年增4.89％。市場預料，由於iPhone 15規格升級較前兩代顯著，將刺激換機需求，有利公司業績動能向上。

而航空雙雄長榮航、華航在全球解封、出國旅遊潮大舉顯現之下，營收成長力道強勁，近五個交易日各獲三大法人買超52,864張、10,656張，壓寶態度積極。

此外，兆豐金、台新金、第一金三家金控前五月營收年增分別繳出30.81％、18.61％及7.3％，三大法人近五日買超21,335張、20,717張、6,488張。