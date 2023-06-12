AI題材夯 世芯-KY、高力業績拉風

上市櫃企業5月合併營收公告截止，41家營收創新高企業中，以年增率來看，生技族群最為亮眼，博晟生醫（6733）、德英（4911）分別以年增逾13倍、4.8倍排名前兩位，人氣當紅炸子雞易飛網（2734）、世芯-KY（3661）、高力（8996）等，也以年增翻倍以上成績入榜。

根據統計，上市櫃企業5月營收創新高、且年增率超過1倍的公司有：博晟生醫、德英、易飛網、盛達、錼創科技-KY創、勁豐、世芯-KY、華經、僑威、材料-KY、高力等。

安聯投信台股團隊表示，受惠於電子權值股回神、中小型股與人工智慧（AI）主題表現亮眼，帶動台股多頭表現。其中，AI由輝達帶起本波旋風，獲得各大內外資研究機構一致認同，是台股最大亮點。

世芯-KY為台股AI概念的高價股代表，花旗環球證券、摩根士丹利證券給予1,920元與1,800元的高檔股價預期，瑞信、麥格理證券、中信投顧等均給予「優於大盤」或「買進」投資評等，研究機構看多共識度十足。中信投顧指出，世芯-KY今年營運展望優於國內同業，並致力應用與研發資源多元化，有助獲得更多北美大型客戶；建議旗下客戶逢回偏多布局。

營收年增翻倍股高力同樣緊扣AI題材，里昂證券指出，隨AI與超級計算的需求持續成長，並導入更高計算能力的晶片，考驗著空氣冷卻散熱能力極限，預言散熱管理將會是未來資料中心與伺服器必須面臨的關鍵問題。

里昂證券認為，浸沒式散熱在數據中心中提供最佳散熱效率，又有成本效益，將為最終解決方案，部分成本過高等問題正在逐步解決。重要供應商中，高力憑藉先進入者優勢，以及在高能源效率單相浸沒式散熱模組的強大設計能力，營運前景亮眼，隨浸沒式散熱市場規模大增，占高力營收比重也將從2023年的2％，三級跳至2025年的8％。

此外，隨各國陸續解封，報復性旅遊商機也成投資顯學，概念股熱度極高，族群業績、股價表現皆亮眼。易飛網首季在業外收益挹注下轉盈，法人指出，隨旅遊需求與航空運能持續復甦，營運持續加溫可期。易飛網為迎接疫後旅遊復甦，國境開放前已搶先布局，透過與航空公司合作取得獨家航線銷售，針對東北亞、東南亞熱門城市進行包機規畫。