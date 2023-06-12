汽車族群領衝 15檔雙優股法人搶

上市櫃公司5月營收12日截止公告，三大成長族群由汽車類股年增37.05％奪冠，零售類股年增28.88％次之，工業電腦（IPC）年增12.32％排名第三，其中，和泰車（2207）、統一超（2912）、研華（2395）等領軍15檔，獲法人青睞，6月以來買超，最高金額達4.69億元，基本面、籌碼面雙優。

汽車類股中，和泰車、汎德永業、英利-KY、中華、聯嘉、和大、麗清等，5月營收3.70億元～239.05億元不等，年成長幅度3.05％～141.42％，獲法人6月以來買超0.37億元～3.90億元。單月營收規模以和泰車239.05億元最大，並獲法人累積買超3.90億元最多；5月營收年增幅則由麗清的141.42％最多。

反觀零售類股，雖然躍居5月營收強勢族群之一，例如統一超、遠百，年成長幅度11.59％以及25.59％不等，但是未能吸引法人買超，6月以來，法人對統一超累積買超0.39億元，對遠百買超0.04億元，行情叫好不叫座。

IPC類股中，包括研華、樺漢、凌華、營邦、友通、精聯等，5月營收年增幅3.78％～45.62％以上，獲法人6月以來買超0.27億～4.69億元不等，單月營收規模以樺漢94.95億元最大，但研華獲法人累積買超4.69億元最多；5月營收年增幅則由精聯的45.62％最大。

針對汽車產業，展望車市，據統一投顧報告指出，中國6月起展開為期半年的汽車促消活動，要求業者推出購車優惠舉措，地方推出補貼等支持政策，台股中與中國市場連動較深者可望受惠；美國車市在今年表現穩健，主要因市場過去兩年被壓抑的消費需求顯現。

零售產業方面，據國泰證券研究報告指出，實體通路人流相較疫情前水準仍具回升空間，以及去年基期仍偏低，零售銷售仍能持續呈現正成長。

台新投顧則看好IPC產業仍有望維持成長。包括博弈、軌道交通、無人支付等利基市場設備需求仍強，客戶下單力道干擾程度較小的公司，今年獲利有望維持向上走勢。