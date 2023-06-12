營收雙增點火 17檔尖兵上攻

電子業雖然處於淡季，上市櫃公司5月營運各顯身手，目前5月營收呈現年增及月增個股以長榮航空（2618）最受到法人的青睞，主要壓寶旅遊旺季來臨及未來兩岸觀光熱門潛在題材。

第一金投顧董事長陳奕光表示，上市櫃公司業績尚未脫離谷底強勁翻揚，但資金行情發酵及市場追買AI題材相關供應鏈，推升台股指數直逼萬七。就個股的營運表現而言，與旅遊、面板、綠能、證券、半導體設備相關的個股5月營收表現不俗。

上市櫃公司5月合併營收較4月成長也比去年同期增加的個股，依序三大法人買超有長榮航、群創、漢翔、台達電、中工、大同、盛達、威健、康和證、東聯、明基材、群益證、台汽電、胡連、華南金、聯嘉、家登等。

三大法人近五個交易日買超第一檔為5月客運營收創下歷史新高達108.60億元的長榮航，再加上5月貨運營收，整體長榮航5月合併營收達157.62億元，年增40.03％，月增3.62％，呈現雙增。

長榮航12日股價不漲反跌，主因長榮集團兄弟之爭時，當時屬於弟弟派的長榮國際積極增加持長榮航股權，隨著兄弟和解，上周五（9日）長榮國際申報轉讓長榮航5萬張，但三大法人仍不離不棄，看好下半年旅遊旺季的效益，12日持續買超卡位長榮航。

此外，5月台股價量齊揚，非金控旗下的獨立券商的康和證及群益證5月營收也是呈現雙增，不過券商看獲利不看營收，就康和證5月每股稅後純益（EPS）為0.55元，暫居券商第一名，為自營部門操作獲利大好的貢獻；群益證5月稅後純益4.02億元，EPS為0.17元，居券商排名第三。

軍工股漢翔5月合併營收35.16億元，月增13.05％，年增52.09％；累計前五月合併營收165.67億元，年增62.09％，今年營運成長幅度不差，來自於航空產業復甦及國防等標案的貢獻。

綠能當道，台達電5月合併營收創下今年單月新高，達341.85億元，月增8.38％、年增11.83％。電動車、資料處理中心、5G應用、儲能、自動化等需求帶動，預估台達電今年營運動能持續向上，法人看好該公司的長期發展。