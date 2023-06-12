印股外資挺 新興亞股之光

外資上周對新興亞股呈現買賣超各半態勢，以印度、南韓、台灣持續吸金，但周買超金額較前一周減少，分別獲外資買超近3.22億美元、0.68億美元及0.56億美元，其中印度已連續七周獲得外資買超。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，美國5月非農就業新增優於預期，且差距甚大，主要是企業調查與家庭調查數據差距擴大導致，進一步帶動市場對景氣擔憂的情緒趨緩。整體預期聯準會下半年仍將朝停止升息方向發展。儘管整體電子景氣尚未明顯復甦，不過通膨持續降溫，配合年底總統大選，整體台股預料將呈現區間震盪行情，選股上仍以明年有成長性的產業為首選，伺服器、IP、散熱、封裝、高速傳輸、電動車產業都可逢低布局。

安聯投信台股團隊指出，受惠電子權值股回神、中小型股與AI主題表現亮眼，台股過去一周表現強勢，隨盤面資金快速輪動，包括AI、主機板、車用電子、散熱等族群也都有所表現。上半年科技業整體處於庫存調整，基本面上已度過最糟的部分，接下來可望逐漸回升，儘管近期手機等消費仍不如預期，科技產業仍在持續升級進步，今年的資本支出會是關注重點。

印度股市部分，群益印度中小基金經理人林光佑分析，現階段印度總經狀況良好，製造業PMI指數已連續22個月維持在50榮枯線之上，製造商對於未來景氣的看法，也從3月的相對低點回升，整體經濟仍相當堅韌，通膨也持續降溫，4月通膨續降令印度央行暫停升息舉措。

GST稅收續創新高，印度央行上繳國庫金額高於預期，亦有助政府支出，有助股市表現正向。