AI正當時 廣達、緯創等大牛股狂飆

12日台股收高16,955.37點，今年以來大盤指數累計上漲2,817點，護國神山台積電今年貢獻大盤漲點達1,103點，占39.15％，股性牛皮的大牛股如廣達、台達電、和泰車、緯創等今年股價也飛天，搭上AI伺服器的廣達、緯創2檔大牛股狂飆。

台股即將挑戰萬七，今年反彈行情跌破眾人眼鏡，主要AI題材發酵，以輝達（NVIDIA）為首的AI供應鏈財報繳出亮眼成績單，資金展開報復性回補列車，台積電今年以來對台股貢獻最大，累計貢獻大盤點數達1,103點，占比為39.15％，市值增加3兆2,552.5億元、居冠，市值增幅27.99％。

康和證券投資總監廖繼弘表示，但台積電今年對大盤的重要性略遜於往年的45％以上，主要國內AI伺服器的供應鏈及預期有PC/NB換機潮的受惠股廣達、緯創、宏碁等大漲，近期接棒後來居上的是台達電，廣達、緯創近期股價處於高檔震盪，投資人仍要留意相關個股波動。

台新投顧副總黃文清表示，市場資金對AI抱有熱情，帶動廣達、緯創、宏碁為台股過去傳統的大牛股，也就是股本大但股價漲幅不大，是存股族偏愛的標的，不過今年這些大牛股狂飆，存股族的報酬率反而令市場驚豔。

今年廣達總市值增加2,190.1億元，增幅78.42％，三大法人今年買超20.54萬張。

緯創是今年台股的大黑馬股，沿著10日線走揚，今年總市值增加1,197.2億元，增幅140.34％，成長1.4倍，三大法人今年大買45.11萬張。

展望後市，永豐投顧總經理李學詩表示，6月14日將再召開FOMC會議，目前市場普遍認為FED會暫停升息，放緩升息步調，7月FOMC會議再升息，若6月14日確實停止升息，這會加強FED升息已經接近尾聲的預期。同時，2024年美國總統大選即將進入競選期間，FED應該會避免美國經濟影響選舉；既然過去FED不敢下重手，隨總統大選將至，偏向溫和的美國利率政策可以保持經濟不衰退。

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