創意、世芯等AI半導體4強 外資目標價創高

半導體成長重心典範轉移降臨！摩根士丹利證券指出，半導體產業增長動能由行動運算正式進入人工智慧（AI）主導時代，點名台積電、創意、世芯-KY、京元電受惠，確立台積電上看「7」字頭樂觀氛圍；此外，創意、世芯-KY目標價雙雙飆高，市場最高價來到1,800元與1,920元，大有互別苗頭企圖。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，根據大摩所做研究，推估整體AI運算半導體市場規模目前約430億美元、相當全球半導體市場的8％，到了2027年上看1,250億美元，將占全球半導體需求的15％。不僅如此，若企業確認針對AI的投資能有效提升生產力，加上更多搭載AI的消費型殺手級應用問世，AI運算半導體的成長動能可望更加快速。

大摩說明，預算與能源需求考量，將是未來AI運算兩大主要限制，因此，更具能源效率與成本較低的AI客製化晶片設計，將會愈來愈蓬勃，成長性甚至可望超越輝達與超微（AMD）的一般用途GPU。綜上所述，大摩預判，AI ASIC至2027年時，將強勢攻占雲端AI半導體3成市場分額。

考量ASIC成長性強悍，不難發現外資多頭火力集中在世芯-KY、創意，目標價更是令市場為之震動。像是花旗環球證券日前開啟世芯-KY初評，股價預期1,920元、居市場最高，摩根士丹利本次就將股價預期拉上1,800元。另一方面，大摩將創意股價預期調高到1,580元之際，富邦投顧此時重啟創意基本面研究，推測合理股價直接飆上1,800元，是內外資大型研究機構最高，也使創意、世芯-KY兩大ASIC概念股的比價競爭，更為白熱化。

創意2022年每股稅後純益（EPS）為27.69元，外資估算，2023年將增加近2成、達33元，2024年、2025年成長性放大到21％、40％，EPS上看40元與56.07元。

世芯-KY的2023～2025年EPS則分別是51.51元、62.47元、75.36元，每年以多賺一個股本的腳步，高速向前推進。

至於晶圓代工層面，龍頭台積電甫獲得瑞銀證券讚賞，認為AI龐大商機尚未完全反應完畢，給出市場最高的740元推測合理股價後，大摩不落人後，最新把股價預期升至710元，加上麥格理證券的706元，台積電「7」字頭戰隊到位。同時，AI晶片的測試市場也會愈來愈龐大，大摩看好有利京元電前景。

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