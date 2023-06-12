差1點上萬七！台股本周還有兩關要過

台股「差1點」攻萬七。「超級央行周」登場，市場轉看總經面，績優藍籌股再獲市場青睞，台積電12日上漲9元再攀今年高、貢獻大盤逾75點，帶動盤中加權指數最高衝上16,999.72點，與投資人引頸期盼的「萬七」大關差距不到1點，續創去年4月22日來波段高，金兔年來大盤累計勁揚超過2,000點。

法人點出，台股本周欲站上「萬七」需「過兩關」，分別為5月消費者物價指數（CPI）、Fed利率決策會議；此外，超微（AMD）發表會新品推出、台積電除息行情也不容忽視，預期台灣時間15日公布利率決策前，台股走勢將維持高檔整理。

台股挑戰「萬七」關卡又邁出關鍵一步，加權指數12日早盤開高，盤中最高攻上16,999.72點，「差1點」就能成功叩關「萬七」，指數終場上漲68.97點，收16,955.37點，漲幅0.4％。

其中，權王台積電扮演台股最強後盾，最高價達574元，追平5月29日的前高價位，終場大漲9點、貢獻大盤漲點高達75.51點，鴻海、台達電也都貢獻逾10點。

不過，大型權值股強勢走揚之際，櫃買中小型強勢股卻出現獲利了結賣壓，櫃買指數12日早盤開高後遇壓，終場出量下跌1.19點，跌幅0.54％，收在221.13點，回測5日線。法人指出，指數走勢恐轉趨震盪，類股輪動格局機率高，AI族群仍可望維持高檔，政策受惠股則需留意評價過高之問題。

籌碼方面，三大法人12日合計買超94.35億元，其中，外資就包辦了92.25億元、投信也小買18.79億元，寫下連八買、再延續本月來「天天買」的紀錄，自營商則是小幅調節16.75億元；官股券商也持續獲利下車，賣超20.42億元。

展望後市，元富投顧總經理鄭文賢分析，市場目前預期CPI年增率將自4.9％降至4.2％，高於預期將引發市場對Fed持續升息擔憂。

市場預估Fed本月可望暫停升息，但點陣圖若暗示進一步升息，將讓漲多股市找到短期獲利了結理由，反之若維持利率不變，則股市就有續漲機會，不過，即便未來升息也應已達末段，不致讓股市大跌，台股仍可望維持高檔震盪。