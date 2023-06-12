揮別「五窮」 上市櫃5月營收重返3兆大關

上市櫃公司5月營收在台積電及鴻海領頭回升下，重返3兆元大關，月增5.65％，揮別「五窮」窘況，但因去年5月寫下史上同期最佳，仍呈現年減近1成；6月營收可望回溫，只要達3.16兆元以上，即可力拚季增、脫離谷底。

儘管上市櫃公司5月營收仍年減1成，但單月已回升至3兆元以上、月增5.65％，與4月淡季表現（月減8.37％、年減11.37％）相比明顯好轉；累計前五月營收15.31兆元，年減幅度也縮減至11.35％。另5月營收創新高有41家，也優於4月的15家。

台新投顧副總黃文清及凱基投顧董事長朱晏民表示，受AI人工智慧、電動車概念股的激勵，台積電及鴻海5月營收各出現近2成及5％的月增率，但仍有許多公司因終端需求不振而衰退，預期第三季隨消費性電子旺季來臨，年減才有機會收斂、第四季有機會轉年增。

台新投顧統計，5月營收月增前三大族群為PA成長3成多，另零售及觸控都月增1成至2成，但食品及金融則各有約6成及1成的月減；5月年增第一名為汽車37％、零售也近2成、IPC工業電腦逾12％，衰退則以運輸年減43％最多、MOSFET及IC設計都各約3成上下。

儘管今年來營收淡季效應明顯，台股卻在12日「差一點」重叩萬七大關，台股多頭氣勢盛，朱晏民指出，近來台股受到AI題材激勵，估值大幅提升，市場之前已提前反應今年上半年營收黯淡表現，目前正在反應明年獲利增長表現。

市場普遍預估今年上市櫃公司獲利會出現25％～30％的年減，明年獲利可望大幅成長20％～25％。統一投顧董事長黎方國預估，今年上半年與下半年獲利約是42：58，下半年獲利會比上半年好。

今年第一季上市櫃公司營收為9.23兆元，寫下近十個季度來新低，進入第二季，4月加5月營收為6.07兆元，若第二季加總要超越第一季、脫離谷底，則6月營收要再加把勁、「六絕」要止步，單月要超過3.16兆元。黎方國樂觀估計，6月營收一定比5月好，今年四個季度營收季季增。

延伸閱讀

績優十強 躍萬七領漲指標

營收雙增點火 17檔尖兵上攻

汽車族群領衝 15檔雙優股法人搶

AI題材夯 世芯-KY、高力業績拉風

興櫃大黑馬 云光營收登峰