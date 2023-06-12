新光金爆量25萬張外資閃人 加碼這2類ETF

台股周線連4紅之後，今天星期一開盤續強，台積電跳空大漲9元，激勵投資人信心，加權指數盤中最高來到16999.72點，距離萬7大關不到「1點」之遙，終場上漲68.97點，收16955.37點，成交量2983億元。

外資今天買超92.12億元，投信買超18.70億元，自營商賣超16.76億元，合計3大法人買超94.06億元。

外資買超第一名為長榮航2.34萬張，並加碼主要權值股鴻海、台積電等，以大型股為主的市值型ETF元大台灣50也買超萬張以上。另買進國泰台灣5G+、國泰智能電動車等主題型ETF，對於市場熱門的高股息ETF著墨不多。

新光金改選落幕，改革派取得經營權，今天爆出25萬張巨量大漲3.68%，不過外資大賣1.78萬張，累計連5賣共13萬366張。

盤面熱門的電子下游製造族群，緯創為外資賣超冠軍，大砍2.69萬張，股價開高走低大跌3.15%，另一檔英業達減碼1.12萬張，同樣開高走低收長黑K線，重挫4.4%。

法人表示，台股指數短線預期高檔震盪，只要回檔不破10日均線，中多格局不變，看好產業趨勢題材族群、營收數字佳、盤面人氣主流股等，例如AI及高速運算概念股、電子下游組裝、節能、記憶體、車用、暑假商機的觀光旅遊、航空及娛樂技術，以及線型轉佳股；避開營收疲弱、股價技術面轉差的個股。

外資今天買超上市個股前10名為：長榮航(2618)23470張、鴻海(2317)16257張、台積電(2330)14442張、元大台灣50(0050)10116張、元大滬深300正2(00637L)7837張、國泰台灣5G+(00881)6500張、華邦電(2344)6271張、友達(2409)5751張、國泰智能電動車(00893)4931張、華紙(1905)4747張。

外資今天賣超上市個股前10名為：緯創(3231)26996張、新光金(2888)17865張、復華富時不動產(00712)16900張、英業達(2356)11296張、中信金(2891)9240張、三陽工業(2206)7867張、元大金(2885)6898張、期街口布蘭特正2(00715L)6271張、金寶(2312)5787張、華新(1605)5774張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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