外資買超92億元 台股拚萬七還有兩大關

外資擴大買超92億元 權重股人氣旺、萬七差一步

外資擴大買超92億元，三大法人買超94.06億元，集中市場續往萬七關挺進。台股集中市場上周五量縮彈升152點，累計一周漲179.49點、漲幅縮減至1.07%。今日受台積電(2330)續穩漲至574元拉抬，加上AI電源供應、超微、電車等概念股助攻，大盤指數也隨之揚升至16,999.72點、離萬七關不到1點之差，惟日前漲多的觀光、造紙、軍工、航運等題材族群反壓沉重，一度將大盤漲點侵蝕至10餘點，所幸鴻海(2317)10：00過後交投急速升溫，股價漲幅也擴大至約3%，增添多頭火力，輔以技嘉(2376)、世芯-KY(3661)、創意(3443)等高價權重股攜手攻高，大盤攻萬七企圖心不滅。

可惜技嘉(2376)、廣達(2382)、金寶(2312)、光寶科(2301)、亞航(2630)等虎頭蛇尾，再度牽制多頭攻勢，終場集中市場漲68.97點、收16955.37點，萬七關仍無法突破，總成交值則增至2982.71億元。

籌碼面，今日外資連2買、再買超92.1207億元，投信買超18.699億元，自營商賣超16.7554億元，三大法人買超94.06億元。回顧上周，外資買超59.88億元，投信買超88.04億元，自營商買超41.34億元，三大法人買超189.28億元；累計6月至9日止，外資買超204.74億元，投信買超105.18億元，自營商買超82.93億元，三大法人買超392.86億元。加計今日，外資6月來買超296.86億元、今年來買超3768.98億元。

技術面，5日RSI為73.15、10日RSI為73.96，9日K值為87.19、9日D值為86.84，20日乖離率為3.00。

盤面上，今日個股表現相對大盤受矚目。鴻海(2317)坐擁電車題材，今日人氣大爆發，挾近9.8萬張大量、最高觸及112元，終場收110.5元、漲幅2.31%，並拉抬他電類指上漲約1.72%、成為今日類股領頭羊。而新光金(2888)改革派大獲全勝，今日爆出逾25萬大量衝新高價9.5元，終場收9.29元、漲幅3.68%，再度奪得台股人氣王寶座。此外，生醫新兵華安(6657)，今以每股承銷價42.12元上市掛牌，旗下糖尿病足潰瘍新藥在美國進行三期臨床試驗，預計明年中進行期中分析、明年底完成收案並解盲，今日股價狂飆54.63%、收65.1元，蜜月行情火熱。另，技嘉(2376)董事長葉培城釋出H2將優於H1、全年業績續成長訊息，雖有5月營收94.77億元、誤植為9.47兆元烏龍，但今日仍持續放量走高，盤初更一度攀上259元，寫1999年7月來新高價，但12時過後多頭腿軟，股價震盪向下，終場收243元、漲幅縮減至1.04%。

分析師指出，台股應有機會再戰萬七關，惟目前有兩道關卡卡關，本周盤勢轉趨震盪機率相對較高。首先，美國FOMC利率決議將至，據以往經驗，會前幾日買盤容易偏向觀望；此外，台積電今日雖追平前高574元，但若沒有再向上突破，或將限縮指數表現空間。分析師表示，此時選股將更重要，操作聚焦汽車零組件，多檔個股位階偏低，且攻勢正帶量發動，近日應有補漲行情。

另也有分析師提醒，台股目前本益比已回升至18.8倍，且今年來漲幅達19.44％，但現階段基本面卻未有明顯改善，考量估值可能有暫時偏高的疑慮，須留意後市可能出現漲多回檔。

（時報資訊 李慧蘭）

大強小弱拚萬七 兩專家畫重點

中小型股重摔，台股17,000點再等等！雖然5月營收表現不俗的台積電（2330）奮勇向前衝，過去本益比一直被低估的光寶科（2301）上演還公道行情，盤中一度亮燈漲停，再創四合一以來新高，在AI伺服器扮演關鍵角色、手握電源管理及水冷散熱兩大AI伺服器關鍵技術，成為各大雲端伺服器品牌廠AI伺服器電源管理及散熱系統整合重要供應商的台達電（2308）股價也強勢衝高，創下掛牌新高價，搭配漲勢凶猛的技嘉（2376），一度推升台股指數攻抵16,999.72點。

但中小型股卻面臨獲利了結賣壓，尤其是近期漲勢凌厲的觀光類股，終場更有五福（2745）、寬魚國際（6101）、長園科（8038）、聰泰（5474）、亞翔（6139）、雙美（4728）、眾達-KY（4977）、瑞築（6198）、東捷資訊（6697）、韋僑（6417）、立端（6245）、保勝光學（6517）股價以跌停作收，亞洲藏壽司（2754）等也跌幅超過8％，致使台股指數在尾盤時溜滑梯，終場加權股價指數約16955.37點，上漲68.97點，成交量約為2,982.71億元；OTC指數為221.13點，下跌1.19點，成交量為910.67億元。

今天上市各類股以其他電子類股表現最佳，上漲1.72％，其次是半導體類股及電子零組件類股，分別上漲1.33％及1.19％，表現較差者為觀光類股、造紙類股及玻璃類股，其中觀光類股下跌3.78％，造紙類股下跌2.43％，玻璃類股下跌1.84％；上櫃部分，表現最佳為半導體類股、上漲0.52％，表現最差為觀光類股、下跌3.37％。

就技術面來看，今天台股在上週五美股收高，以及台積電5月營收表現不俗帶動下，指數開高走高，一度逼近17,000點，不過中小型股遭逢獲利了結賣壓，影響多頭信心，終場上漲68.97點，以16,955.37點作收，再創2022年4月22日以來新高；目前指數緩步震盪走高，中期趨勢指標週KD、MACD維持多方訊號，未來若10日均線不破，中多格局不變。

元富投顧總經理鄭文賢表示，目前通膨隱憂持續，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數突破短天期均線，成最重要多空關鍵，目前多方表態，最近FED的發言，推估貨幣政策雖忽鷹忽鴿，但長線利率趨勢向下，有利資金動能，台股16386月線，成多空重要關卡，目前站上中，原則上輪動操作。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，上週五美股S&P500及那斯達克等主要指數再創今年來新高，隨科技股維持多頭格局，有利以電子股為主的台股盤勢表現，近期AI相關受惠股持續輪漲，盤面上以AI Server ODM、顯卡最為強勢。不過因為指數接近萬七整數關卡壓力區，類股間開始出現獲利了結賣壓，預期盤勢將轉為震盪，但受惠升息見頂、科技業庫存調整近尾聲，後市可望再整理後震盪向上，可持續留意相關AI概念題材或者庫存修正將告段落之循環性電子股。

鄭文賢表示，現階段選股，優先選擇下半年展望佳業績股，操作觀念「留意強股拉回買點，或盤堅轉強多頭排列股」可擇優操作，另工網通和重電股，以及盤面上還有零星點火股，線型上均屬多方排列，可留意來回操作點位；此外，近期全球股市隨美股起舞，國際股市出現反彈姿態，包括美股和歐股都一樣，未來台股持續反彈機會大。台股最重要的護國神山，台積電近期站穩月線，讓指數轉向多方，未來量能變化，將是本波觀察重點。隨美股開始轉強，台股有機會緩步盤堅，未來成交量要持續增加。

（時報記者張漢綺）

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