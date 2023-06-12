新光金帶量漲 AI電源電動車有勁 24檔歡呼

台股今天（12）日收盤報16,955.37點，上漲68.97點，漲幅0.41％，成交量2,982.71億元。

開盤由台積電領漲，盤中一度來到16,999.72點，可惜就差0.28點就可以來到萬七，台積電收盤上漲1.59％，收在574元，集團相關個股也有表現，創意上揚4.27％，采鈺漲幅也有2.78％。

上周股東會完成董監事改選的新光金今天上演慶祝行情，上漲3.68％，收在9.29元，成交量超過25萬張。

宏碁集團小金雞倚天酷碁-創今天再拉出第9根漲停，收在61.00元；生技新兵華安上市首日狂飆54.63％，收在65.10元。

AI題材換電源供應器族群當主角，聯德亮燈漲停，光寶科早盤一度觸及漲停，之後拉回收漲5.53％，收在103.00元，台達電與僑威也一齊收紅。

美股特斯拉連漲11天，帶動台系特斯拉概念股表現，包括貿聯-KY、精測、聯嘉、順德、胡連等也都收紅。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計全友、帝寶、協易機、晶悅共24檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，其他電子業類股及半導類股表現亮眼，分別漲1.72％及1.33％，觀光類股表現疲軟，下挫3.78％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有11檔9％以上漲幅，其8檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為華安（6657）、帝寶（6605）、全友（2305）、聯德（3308）、錩泰（1541）、精聯（3652）、倚天酷碁-創（2432）、迎廣（6117）、帆宣（6196）、華擎（3515）。

今日上市有10檔股票7％以上跌幅，其中2檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為亞翔（6139）、眾達-KY（4977）、普安（2495）、中化生（1762）、六福（2705）、立萬利（3054）、台通（8011）、勤誠（8210）、寶一（8222）、燦星網（4930）。

上市成交量前10名個股依序為新光金（2888）、長榮航（2618）、緯創（3231）、鴻海（2317）、廣達（2382）、大亞（1609）、華航（2610）、群創（3481）、元大高股息（0056）、技嘉（2376）。

上櫃有17檔9％以上漲幅，其中16檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為協易機（4533）、晶悅（2718）、華鎂鑫（8087）、萬年清（6624）、陽程（3498）、哲固（3434）、昱捷（3232）、凱衛（5201）、驊宏資（6148）、威健生技（6661）。

今日上櫃有18檔股票有9％以上跌幅，其中12檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為聰泰（5474）、雙美（4728）、欣技（6160）、瑞築（6198）、寶得利（5301）、五福（2745）、寬魚國際（6101）、東捷資訊（6697）、長園科（8038）、韋僑（6417）。

上櫃成交量前10名個股依序為僑威（3078）、華星光（4979）、台半（5425）、精材（3374）、富驊（5465）、廣運（6125）、擎邦（6122）、榮剛（5009）、久正（6167）、高技（5439）。

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