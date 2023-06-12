瑞銀證按讚台積電 集團股一起High

台股上周五量縮彈升152點，累計一周漲179.49點、漲幅縮減至1.07％。今早大盤在權王台積電（2330）挾瑞銀證「看好升價」利多，股價續漲追平前高574元下，一度衝上16,999.72點，離萬七關僅差0.28點，再度改寫今年來波段新高，而台積集團相關個股也齊漲同慶；其中，精材（3374）漲逾5％表現最亮眼，其次為創意（3443）漲逾3.5％、采鈺（6789）漲逾2％，而世界（5347）則是開低走高。

台股神山台積電（2330）股價於4月下旬跌破500關，近期受輝達引爆AI題材熱潮激勵，股價一路向上收復失土，今日在瑞銀證指出，生成式AI利多尚未反應完畢，AI加速器龐大需求就是台積電未來3~5年的關鍵成長引擎，將合理股價估值喊上740元，為目前外資中最高者，並列入優先買進（Key Call Buy）的利多消息激勵下，盤初股價再開高9元、至574元，追平前高。瑞銀證分析師預期，生成式AI的GPU+CPU需求占台積電營收比重，將從2023年的0.8％，翻揚數倍至2025年的3.2％，樂觀情境甚至上看5％；若把特殊應用晶片（ASIC）、網絡與周邊IC都納進來，整體生成式AI占台積電營收占比更可望逼近1成。瑞銀並強調，AI爆發剛起步，加上下半年半導體產業循環有望好轉，現在的報酬風險比仍具吸引力。

精材（3374）股價自上周起，連日放量衝高，今早一度攀上137.5元，改寫去年6月下旬來波段高價。精材今年上半年受到車用、手機用之CIS調整影響，影響首季EPS由去年同期的1.31元、降至今年的0.84元，惟進入第二季底營運可望開始回升，最新公布5月營收4.42億元，月增7.9％、年減38.19％。展望後市，感測器及微機電元件市場未來仍將因廣泛應用而持續成長，精材目前聚焦此兩大領域之封裝與中後段製程加工，另提供策略夥伴高階晶圓測試服務，未來將加速研發新技術以支援客戶及市場需求，並積極應用至更廣泛的領域。

創意（3443）5月營收雙增，今日股價續漲近4％、目前最高來到1460元。創意5月營收21.49億元，月增6.7％、年增24.6％，前5月營收年增33.39％。創意有大股東台積電撐腰，重點布局AI和HPC（高效能運算）領域，並開發先進封裝製程所需的矽智財和工程服務，未來營運成長動能看俏。創意預估今年全年營收會有雙位數增長，且可維持獲利成長大於營收的「獲利型成長」。

（ 時報資訊 李慧蘭）

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