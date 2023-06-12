Marvell殺出 世芯掉單AWS？外資判斷出爐

美系外資表示，世芯-KY目前為AWS提供採用台積電(2330)晶圓製成的7奈米ASIC(客製化晶片)，占比營收約40%，日前市場盛傳世芯-KY在AWS下一代5奈米訂單恐有掉單之虞，惟世芯-KY在在上周五舉辦股東會，管理階層重申正在參與重要客戶的下一代晶片研發，且不會失去這個重要的項目，預計第三季就可以確定，其所指的就是AWS。

美系外資進一步表示，AWS的戰略供應商Marvell(邁威爾)日前發布新聞指出，其將提供有助於滿足AWS基礎設施需求的雲優化晶片，兩週前Marvell重點介紹了一些客製晶片與AI相關的產品，均是有望在接下來進入量產的項目，也是因為如此，市場對於究竟是世芯-KY還是Marvell獲的AWS的訂單而感到困惑。

究竟是世芯-KY、還是Marvell拿下AWS的訂單？美系外資認為，世芯-KY目前對AWS的項目主要針對AI訓練，其中一些7奈米晶圓可用於AWS Trainium晶片，其專注於人工智能訓練。針對最近對代工供應鏈檢查顯示，Marvell將為AWS進入Tape out(Tape out：積體電路IC設計的最後步驟，也就是送交製造)的為5奈米晶片，這使用台積電的CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)容量，因此，認為Marvell的5奈米項目可能用於AI培訓相關的目的。關於下一代人工智慧推理晶片，推估世芯-KY可以確保這個項目，因為它具有競爭力的成本和優勢，換言之，世芯-KY和Marvell都贏得了來自AWS的新項目，只是一個用於推理，一個用於訓練，可說是一個「雙贏」。

美系外資認為，世芯-KY的營收優於預期，且公司表示目前來自AWS的7奈米需求似乎更強勁，符合近期AI計算需求激增的趨勢，現階段預估世芯-KY第二季營收可望季增加逾30%，優於原先預期的5~10%，故維持世芯-KY目標價1,480元、評等加碼。

（時報資訊 王逸芯）