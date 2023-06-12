5月營收啵亮 車燈三雄暴衝 這檔直奔漲停

3家車燈廠5月營收同步成長，今天漲勢凌厲，帝寶（6605）攻上漲停，聯嘉（6288）、麗清（3346）最大漲幅都來到9％上下。

帝寶5月營收16.2億元，年增21.41％，僅次於2016年3月，創下史上次高表現，前5月營收75.36億元，年增12.82％。美國最大汽車保險公司「State Farm」去年中回歸使用AM零件，今年State Farm擴大使用AM，相關汽車零組件廠可望受惠。

麗清5月營收7.3億元，年增141.42％，續創歷年同期新高；前5月營收29億元，年增29.15％。由於寶馬3系列、大眾邁騰、大眾途觀等車款出貨，以及10款以上新項目機種訂單陸續步入量產階段，LED車燈模組產品銷售提升，連續3個月回升到6億元之上。

聯嘉5月營收3.7億元，年增16.64％，累計前5月營收17.46億元，年增12.27％。聯嘉今年將有31件專案進入量產排程，其中第2季有BMW（BMW DE）專案開始出貨；第3季有Porsche（POAHY SE）、Fisker（FSR US）專案、Tesla（TSLA US）Cybertruck專案；第4季有GM（GM US）休旅車專案，營收將逐季走高。

預期下半年隨著產能爬坡，密西根廠稼動率提升，法人估計下半年合併毛利率能逐漸恢復到過往的水平，屆時獲利將明顯提升。此外，受惠更多新專案開始在2024年導入量產，預期明年營收能繼續保有3成以上的增速。

（時報記者 莊丙農）

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