特斯拉股價揚 概念股及汽車零組件廠催油門

9日特斯拉美股股價再勁揚4.58％，今年累計大漲9成；特斯拉股價連續大漲，也拉抬台系特斯拉概念股表現，包括台達電（2308）、貿聯-KY（3665）、精測（6510）、聯嘉（6288）、順德（2351）、胡連（6279）等股早盤同步向上。

此外，13日有大億（1521）、和大（1536）等汽車零組件廠，以及電子大廠台達電（2308）都是同日舉行股東會，加上和大（1536）、智伸科（4551）等相關車用零組件廠5月營收表現不錯，近期股價亦有所表現。

貿聯-KY公布5月營收44.21億元，月增2.61％，為今年次高；前5月營收213.95億元，年增3.82％，亦為歷年同期新高。

胡連5月營收5.34億元，月增3.08％、年增20％，上周五三大法人同步加碼，股價今日再跳空大漲創波段新高。

聯嘉（6288）5月營收3.7億元，年增16.64％；公司近期已感受到客戶需求持續增溫，美國產量產效益逐漸顯現，台灣廠及東莞廠稼動率也將力拚100％，今年業績及獲利成長目標30％。

另隨著月營收的公告，汽車零組件近期竄出頭，多檔個股營收表現績優。像是和大（1536）5月營收6.31億元，登上歷年同期次高，且嘉義五廠將於第四季投產，增加後續營運動能。

智伸科（4551）5月營收6.65億元，比4月成長17.64％，並創1年來最大月增幅，顯示谷底已過，下半年可望優於上半年。

此外，和大近來帶量突破盤整區間，同時外資加碼，技術面、籌碼面均轉強。

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價最近表現驚人，連十個交易日走揚，主要受惠特斯拉一連串利多，包括話題性十足的Cybertruck即將問世、特斯拉有意在西班牙投資設廠，以及特斯拉重要市場中國5月銷量亮眼；且繼福特汽車5月宣布旗下電動車將使用特斯拉超充站後，通用汽車稍早也加入特斯拉充電陣營。

（時報資訊 沈培華）

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