鴻海大牛翻身 網友虧:萬7最後一棒是公公

蘋果iPhone 15系列新機即將上市，最大代工廠鴻海（2317）旗下鄭州廠大舉招募人力，全力衝刺新機組裝，擴大備貨量能，12日盤中股價買盤大單敲進，出現帶量走揚；由於被網友戲稱為海公公的鴻海股價超級牛皮，12日股價漲幅逾2％，隨即引發大批網友驚呼「連公公都噴了 這盤到底怎麼跌」、「原來萬7的最後一棒是公公」。

根據媒體報導，鴻海旗下富士康鄭州科技園區最新招募動態揭露，廠區持續擴大招募正式工，這次並針對離職返崗者開出招募條件，是今年以來首次針對離職返崗者擴大招工。

大陸媒體也報導，鴻海已完成iPhone 15系列新機試產，將於本月底在鄭州廠量產。據悉，蘋果對iPhone 15系列新機銷售抱持正面態度，初期備貨量達9,000萬支，以兩款高階款iPhone 15 Pro和iPhone Pro Max機型占比較高。

受惠蘋果iPhone 15系列新機即將上市，鴻海12日股價大牛翻身，10點左右大單敲進，盤中一最高來到112元、漲幅逾2%，將挑戰去年8月創下的114元波段新高，11點過後成交量已突破7萬張。

由於網友曾經大虧「創意漲一天 鴻海漲十年」，代表鴻海股性超牛皮，12日鴻海股價上漲，大批網友驚呼「連公公都噴了 這盤到底怎麼跌」、「公公這樣應該算漲停了」、「原來萬7的最後一棒是公公」、「郭董要宣布什麼了嗎 拉公公這麼創意的事…」、「我有沒有做夢啊 海公公捏」、「公公丟拐杖了」。

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