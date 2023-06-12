蜜月行情剽悍 生技新兵華安盤中狂飆逾4成

華安（6657）今（12）日以每股承銷價42.12元上市掛牌，旗下糖尿病足潰瘍新藥在美國進行三期臨床試驗，預計明年中進行期中分析、明年底完成收案並解盲。今日股價開高，一度衝上62元，漲幅約45％，蜜月行情剽悍。糖尿病足潰瘍新藥ENERGI-F703，預計本月在美國進行的臨床三期試驗將開始收案，將收230名患者，預計明年中進行期中分析、明年底完成收案並解盲。

華安糖尿病足潰瘍新藥ENERGI-F703，在美國進行的臨床三期試驗將開始收案，目標將收230名患者，預期明年中進行期中分析，明年底將完成收案並解盲。

華安ENERGI-F703糖尿病足部潰瘍凝膠及ENERGI-F701防止落髮外用液劑已完成美國及台灣二期臨床試驗，ENERGI-F705為治療巴金森氏症新藥、及ENERGI-F703EB為治療遺傳性表皮鬆解性水皰症（俗稱泡泡龍）外用軟膏，正在進行IND送件前評估及資料準備。

華安醫學主要從事各類小分子藥物開發，目前已發展應用於傷口照護（Wound cares）、新陳代謝疾病（Metabolic syndromes）、發炎性疾病（Inflammation diseases）、神經退化性疾病（Neurodegeneration diseases）與其他醫學治療領域（other diseases）等新藥開發項目。

（時報記者郭鴻慧）

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