美股收漲 台股關注美CPI和利率決策結果

美股9日收漲，台股9日終場上漲152點收在16886點，法人指出，市場關注13日公布5月CPI年增率，此外美國聯準會將召開利率決策會議，美國與台灣將於15日相繼公布最新利率決策結果。

美股9日小漲，週線收紅，道瓊工業指數終場上漲43.17點，或0.13%，收在33876.78點。標準普爾500指數上漲4.93點，或0.11%，收在4298.86點。以科技股為主的那斯達克指數上漲20.62點，或0.16%，收在13259.14點。費城半導體指數上漲10.654點，或0.30%，收在3524.971點。

台股加權指數9日上漲152.71點，收在16886.40點，成交值新台幣2868.48億元。三大法人同步買超，合計買超113.45億元，其中自營商買超24.36億元，投信買超20.43億元，外資及陸資買超68.66億元。

在台指期淨部位，三大法人9日淨多單減少1848口至6910口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1683口至20777口。

本土期貨法人指出，台股9日以實體紅K棒回補8日黑K跌幅，並收復5日線約16804點，市場靜待本週13日美國公布5月消費者物價指數（CPI）年增率，此外美國聯邦準備理事會（Fed）將召開利率決策會議，美國與台灣將於15日相繼公布最新利率決策結果。

台積電2022年第4季現金股利將在15日除息，法人預期，人工智慧（AI）需求增溫，可望帶動台積電未來營運成長，並對這次除息行情具加分效果。

台積電5月營收持續攀升，達到新台幣1765.37億元，較4月再增加19.4%，連續2個月營收揚升，並是4個月來新高。

新光金9日股東常會改選董事，改革派拿下2/3席次，新光金經營權變天，新任董事會推舉前彰銀董事長陳淮舟擔任新任新光金董事長，同時新光金大股東吳東進次女吳欣儒請辭總經理。

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