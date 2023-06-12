6/12盤前》網通廠5月營收佳 H2還會更好

國內消息

1.輝達（NVIDIA）掀起人工智慧（AI）浪潮持續引領市場，晶圓代工龍頭台積電股價波段強漲近8％後，瑞銀證券高呼，生成式AI利多尚未反應完畢，斷言AI加速器龐大需求就是台積電未來三至五年的關鍵成長引擎，將推測合理股價拉上740元，並列入優先買進（Key Call Buy）。（閱讀全文）

2.市場預期15日（周四）凌晨美國聯準會（Fed）有可能宣布暫停升息，結束連十升，7月是否再升息仍有變數，當天下午我中央銀行也將舉行第二季理監事聯席會議。根據本報對金融業者問卷調查顯示，全數預期這次央行緊縮政策應有轉變，將暫停升息，即這波貨幣緊縮有機會暫告終結。（閱讀全文）

3.立法院在今年4月21日三讀通過《證券交易稅條例》修正草案，將權證避險交易稅率從原本千分之三降為千分之一，隨後總統也在5月10日公布修正條文，將從今年11月10日上路，適用期間為條文生效起之五年內。此一施政措施一方面可有效降低券商發行權之避險成本，另一方面可以提升權證之報價品質，進而活絡權證市場。根據金管會先前評估在權證避險降稅後，預估權證交易量可增加78％，並讓證交稅每年增加逾6億元，此一政策可以說是對資本市場發展及國家稅收帶來雙贏的政策，值得給予肯定。（閱讀全文）

4.因應台塑敦北總部都更案邁入最後規畫階段，台塑企業內湖臨時新總部搬遷作戰正式拍板。據悉，考量維持集團穩定運作，並兼顧總部4,600名員工龐大陣仗，原則採行設備先行，並由四大公司、總管理處將旗下單位劃分二個可全能運作小組，於9月中旬起展開為期一個月、兩階段的挪移大作戰。（閱讀全文）

5.全台最大自辦都更－台塑敦北總部都更案，因已達100％地主支持，符合北市府168快速審查條件，正向市府進行權變計畫核定，爭取年底完成拆除執照申請，明年第一季完成建照申請後，即正式拆除、啟動。（閱讀全文）

6.離岸風電區塊開發選商（3-1期）6月底需完成簽訂行政契約，由於各項不確定性因素逐漸消除後，達天風場因裝置容量太小無法獲利，已確定不會完成簽約，另外還有一風場尚在猶豫，不過隨多數風場態度逐漸明朗，區塊開發總算塵埃落定。（閱讀全文）

7.市場雜訊多，近期美聯準會（Fed）升息態度不明確，市場普遍預期6月將先暫停升息，短線美元指數震盪加劇，外資也轉趨觀望保守，使得新台幣匯率持續在30.7元上下盤整。根據本報對金融業者的問卷調查，全數認為第三季新台幣「2字頭」仍無望，多數預估落在30.5元～31元之間整理，Fed升息未完全畫下休止符前，新台幣有感升值機率不高。（閱讀全文）

8.疫情紅利消失，科技廠商歡樂派對告一段落，堆得天高的庫存將科技廠從雲端打落凡間，去年底各大行庫點名的2023年五大科技「慘」業包括消費性電子（手機、NB）、面板、DRAM、LED、IC設計業現已初現曙光，七大產業大佬咸認慘業不再，台積電董事長劉德音更揚言「台積電已準備好迎接明年下一波很好的成長」。（閱讀全文）

9.三大法人上周買超金額達189.28億元，使台股具籌碼面優勢，加權指數除了均線多頭排列外，MACD 6月首度出現由負轉正的「黃金交叉」技術面佳，且護國神山台積電近期站穩月線，對市場有如定心丸，三利多加持，台股指數12日即將再挑戰萬七關卡。（閱讀全文）

10.台股6月來「驚驚漲」，加權指數挑戰「萬七」企圖明顯，而觀察此期間台股ETF概況，因6月新上市2檔，故總規模統計至9日止共增加600.01億元，其中，台股高息ETF「配息王」群益台灣精選高息ETF（00919）本月來規模大幅成長163.99％，勇奪「規模成長王」頭銜。（閱讀全文）

台股動向

電子標籤浪潮 法人看好這2大概念股商機

抗房市寒風 高雄上市櫃建商認列補

迎消暑商機 黑松、天仁等飲料股5月業績嗨

基本面

1.前一交易日新台幣以30.725元兌一美元收市，升值3.5分，成交值為9.87億美元。

2.集中市場09日融資增為1,871.84億元，融券減為327,094張。

3.集中市場09日自營商買超24.36億元，投信買超21.23億元，外資買超68.67億元。

4.半導體供應鏈中的封裝測試族群5月營收普遍較上月小幅增長，目前已公布業績者，包括日月光、力成、京元電等7家業者營收寫下今年單月新高，顯現產業逐漸脫離谷底態勢；整體而言，封測廠第2季整體營收可望小幅回溫，下半年在庫存去化及旺季效應帶動下，營運彈升可期。

5.科技業景氣冷淡，但網通族群在全球持續進行網路通訊升級及建置下，表現相對穩健，近日各網通股陸續公布5月營收，除了月營收維持穩健成績外，統計至5月為止，主要網通廠包括智邦（2345）、中磊（5388）、仲琦（2419）、明泰（3380）等今年以來累計營收均較去年同期雙位數成長，整體網通產業下半年及全年營運仍可望維持成長表現。

6.不斷電系統（UPS）廠旭隼（6409）董事長謝卓明表示，今年受到客戶調整庫存影響，UPS營運展望相對保守，歐洲能源市場今年也放緩，太陽能逆變器（Inverter）出貨也有一些影響。不過長期來看，UPS市場穩健，Inverter需求持續成長，明年整體營收可望恢復成長動能。

7.錼創科技-KY（6854）受惠於5月營收創下歷史新高紀錄，9日股價罕見亮燈，終場漲幅雖收斂，仍勁揚近8％，收在108.5元，據錼創表示，5月營收因按完工比例認列的turn key（統包專案）工程收入，推升營收表現。

8.晶圓代工廠世界先進（5347）公布5月合併營收31.39億元，在上月營收衝高後，5月合併營收呈現雙減表現，持續反映公司先前指出，雖有部分客戶晶圓需求增加，但整體終端市場需求仍疲弱的情況，公司預估，第二季營收仍可望較上季呈雙位數增長。

9.PCB墊板廠鉅橡企業（8074）公告5月營收，月增13％，達9,900萬元，寫下今年以來新高紀錄，不過鉅橡強調，PCB供應鏈下單仍保守，目前還是以短急單為主，相較去年同期備貨量能減少。

10.健身器材產業營運現轉機，體育署6月起發放青春動滋券，可望帶動運動風氣，間接提升國內健身器材需求，加上歐美健身房後疫情時代掀起設備更新潮，健身器材外銷商機引爆，健身器材三雄喬山（1736）、岱宇（1598）、力山（1515）下半年營運，可望優於上半年。

技術面

1.台股前一交易日收漲152.71點，為16,775.92點。

2.台股前一交易日成交金額量縮為2,868.48億元，5日均量為2,952.16億元，10日均量為3,210.09億元。

3.5日均線16,803.73點，10日均線16,707.62點，20日均線16,387.63點。

4.5日RSI為69.30，10日RSI為72.07。

5.9日K值為89.03，9日D值為86.66。

6.20日乖離率為3.04。

7.凱基投顧：若能突破16899點才能使短線轉強，否則盤勢仍須經過短線整理才能再度向萬七點挑戰。近日上市櫃公司陸續公布5月營收，營收好壞將直接影響股價強弱表現，近日操作不妨優先聚焦營收亮麗且技術面守住短期均線相關強勢個股。

8.群益投顧：主力著墨色彩偏濃的飆漲族群資金大挪移，且非電強勢股輪動加速，階段操作應留意基期與相對評價。

國外消息

1.美股上周五小漲，3大指數周線齊紅

美股上周五受特斯拉上漲帶動，標普500指數和那指再創今年收盤新高，惟市場觀望本周公布的關鍵通膨數據和聯準會決議，大盤漲幅受抑。累計上周，標普500指數漲0.38％，連漲第4周，為2022年8月以來維持最長的升勢；那指漲0.13％，連漲第7周，為2019年11月以來首見；道指漲0.33％。

2.德拒提高英特爾晶片廠補助

德國財政部長林德納（Christian Lindner）稍早表示，該國政府沒有多餘的預算為英特爾在德國東部設廠的計畫提高補助，並透露德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的執政聯盟因財政壓力而對預算意見分歧，這也讓英特爾的投資計畫萌生變數。

3.米哈游躍陸第三大遊戲商

大陸遊戲大廠米哈游2022年主業營收為人民幣（下同）273.4億元，淨利潤更高達161.45億元。這意謂著從2020年到2022年，兩年時間米哈游營收增長169.9％，淨利潤增長179.8％，已成為繼騰訊、網易之後的大陸第三大遊戲公司。

4.越南熱浪，蘋果、三星面臨缺電

越南旱情嚴峻造成水力發電產能下滑，而初夏熱浪來襲又助長用電需求，使缺電情形更為雪上加霜，令蘋果、三星越南廠房面臨斷電危機，打擊跨國科技大廠將中國生產線轉移到越南的策略。

5.沙國減產也沒用，油價連兩周收黑

沙烏地阿拉伯為了拯救油價，自願每日減產100萬桶，不過國際油價卻不買帳，連續第二周收黑。分析師對於油價前景看法分歧，但多數均同意就短期而言，美聯準會（Fed）與其他主要央行利率決策，將是牽動油價動向的最大關鍵。

6.陸股低迷，巨無霸IPO衝人氣

今年大陸A股表現疲軟，如今華虹宏力、先正達兩大巨頭迎來A股IPO新進展，上市募資總額超過人民幣（下同）800億元，投資者希望其能帶動陸股人氣。

7.西南水電告急，用電大省廣東提前因應

隨著經濟復甦和近日多地高溫致使用電高峰提前來臨，大陸水電大省正面臨缺水危機，將影響江蘇和廣東等地供電情況。華中、華南等用電大省近日已啟動因應預案，包括工業用電錯峰調節、與周邊省份電網互聯互濟等，冀望安然度過緊繃用電季節。

（ 工商時報 數位編輯、時報資訊 財經內容中心）