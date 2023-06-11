基建升級 智邦、中磊等網通股H2看旺

科技業景氣冷淡，但網通族群在全球持續進行網路通訊升級及建置下，表現相對穩健，近日各網通股陸續公布5月營收，除了月營收維持穩健成績外，統計至5月為止，主要網通廠包括智邦（2345）、中磊（5388）、仲琦（2419）、明泰（3380）等今年以來累計營收均較去年同期雙位數成長，整體網通產業下半年及全年營運仍可望維持成長表現。

全球消費性電子產品需求自去年下半年以來明顯急凍，拖累科技產業陷入去化庫存的營運低潮，不過，近幾年包括美國、印度、及東南亞各國均積極進行網路通訊設備升級及建設，讓網通族群去年以來營運於電子次產業中，顯得相對穩健，以甫公布的前五月營收來看，不僅今年以來累計營收較去年同期維持雙位數成長，智邦、中磊及智易等，更是創下歷年同期新高表現。

網通指標廠智邦5月營收64.73億元、月增2.38％、年增5.15％，不僅呈現雙成長，單月營收更是續創歷年同期新高，市場看好該公司後續在資料中心高階交換器需求成長，以及AI人工智慧應用增加將持續帶動高階智慧網卡與網路交換器升級趨勢下，未來營運動能仍持續正向。

中磊累計前五月營收261.8億元，年增18.1％，也創下歷年同期新高表現，該公司先前也指出，5G電信寬頻應用蓬勃發展，推升網路設備持續升級需求，各國均加強布局數位基礎建設，市場庫存調整4個季度之後，已逐步趨於健康，下半年可望開始回溫，公司也會將產品組合進一步優化，預計第三、四季營收逐季增，全年仍能維持成長。

智易累計前五月合併自結營收為189.36億元，較去年同期增加10.0％，同樣也是創歷年同期新高表現，至於第2季及下半年營運，市場看好該公司在印度、東南亞新興國家寬頻網路基礎建設升級趨勢仍將持續進行，尤其以2.5G PON需求成長快速，將有助於智易營運表現，市場法人並看好，智易第2季營收有機會相較首季維持小幅成長。

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