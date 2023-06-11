AI助攻台積電營收 8外資喊買目標價一覽

輝達（NVIDIA）掀起人工智慧（AI）浪潮持續引領市場，晶圓代工龍頭台積電股價波段強漲近8％後，瑞銀證券高呼，生成式AI利多尚未反應完畢，斷言AI加速器龐大需求就是台積電未來三至五年的關鍵成長引擎，將推測合理股價拉上740元，並列入優先買進（Key Call Buy）。

自輝達5月下旬釋出驚艷市場的財報與展望後，AI大浪就一波一波襲向資本市場。其中居最關鍵地位仍屬半導體龍頭台積電，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻估計，輝達2023年占台積電營收比重來到6％，成為台積電第三大客戶，僅次於蘋果與超微（AMD），雖然短期挹注效果可能有限，但仍不排除若強勁AI需求得以延續，將推升台積電2024年營收上檔空間。

瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞指出，生成式AI的GPU+CPU需求占台積電營收比重，將從2023年的0.8％，翻揚數倍至2025年的3.2％，樂觀情境甚至上看5％；若把特殊應用晶片（ASIC）、網絡與周邊IC都納進來，整體生成式AI占台積電營收占比更可望逼近1成。

儘管台積電股價已從近期低點反彈，但瑞銀強調，AI爆發才在初步階段，且別忘了下半年的半導體產業循環好轉，現在的報酬風險比還是相當具有吸引力。

同時，瑞銀的量化分析顯示，或許是來自地緣政治的擔憂，台積電迄今依然是最被低估的大型半導體股之一，不過，隨產業景氣告別谷底，加上AI持續性發展，將重新點燃台積電股價重新評價行情（re-rating）。

綜合上述原因，瑞銀給予台積電的推測合理股價高達740元，位居外資券商最高，相當於尚有3成左右的上檔空間。摩根士丹利證券的680元、美銀證券的670元、野村的660元，同樣是看台積電後市的樂觀代表。

高盛證券過去兩周與25組以上美國客戶對談，發現市場對半導體看法轉趨正向，傾向將目光放遠、較不計較短期疲弱疑慮，更重要的是，話題核心多圍繞在生成式AI之上，持續看好輝達為AI趨勢最大受惠者。高盛亦針對台積電提出，在產業結構性增長的驅動下，台積電憑藉優勢地位，將掌握長線成長契機，預料AI從2025年起，對台積電營運貢獻會更為鮮明。

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