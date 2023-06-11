這檔汽零股營運有望回升 法人給目標145元

智伸科（4551）5月合併營收6.65億元，年減5.85％，累計前五月合併營收30.92億元，年減19.14％。法人表示，5月營收符合預期，受惠於汽車、醫療產品帶動，今年下半年營運有機會明顯回升，預估今年整體獲利表現相對平穩，投資建議維持「區間操作」，目標145元。

智伸科表示，持續受到五一長假、工作天數較少以及主要客戶進行庫存調整影響出貨，但持續與客戶開發品牌車廠關鍵零組件產品，已接獲數款新能源車訂單，力拚下半年營運優於上半年。

群益投顧表示，隨著車市需求回升，預估智伸科汽車產品營收動能向上，新能源車比重有望超過50％；而純電動車去年營收占比低於5％，今年底單月占比有望倍增。汽車產品發展朝懸吊系統、安全移動系統邁進。

另外，電子產品面臨庫存調整，運動產品則因疫情影響淡化且前期基期墊高，預估兩類產品營收下滑幅度皆超過20％。醫療產品受惠於既有客戶滲透率提升、今年下半年切入新客戶供應鏈，預估今年營收年成長逾二成。

獲利能力方面，受到供應鏈庫存調整影響稼動率及生產排程，群益投顧預估，今年上半年毛利率走弱，但因產品組合優化，預估全年毛利率僅由去年的27.12％小幅下降至26.19％。

群益投顧表示，受到市場需求平淡且供應鏈調整庫存影響，今年上半年營運動能疲弱，但受惠於汽車、醫療產品帶動，下半年營運有機會明顯回升，投資建議維持「區間操作」，目標145元。

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