大立光5月營收下滑 法人送暖給這個目標價

大立光（3008）5月合併營收26.26億元，月減8.47％，年減16.63％，累計前五月合併營收146.34億元，年減10.84％，隨著美系客戶等智慧型手機品牌廠新機開始拉貨，大立光表示，6月拉貨動能看起來比5月好一點。

儘管大立光營收未見起色，但法人持續送暖指出，第二季將為全年業績谷底，後續iPhone15手機鏡頭將於第三季量產出貨，iPhone15Ultra潛望鏡頭取代傳統望遠鏡頭，產值可望進一步提升，預期下半年營收重回成長軌道，維持「買進」投資建議，目標價2,700元。

大立光7日舉行股東會，董事長林恩平表示，6月會比5月好一點，7月會比6月好，客戶有針對新機給預估量，高階機種亦持續有案，只是大家信心還是普遍不足，大部分客戶還是會看新機上市後銷售情況決定拉貨。

針對下半年營運展望，林恩平坦言因為手機、AP/感測器等庫存還是蠻嚴重的，可能沒法像往年那麼好，但下半年是傳統旺季，還是會好一點。

群益投顧表示，第二季是傳統iPhone銷售淡季，為控制庫存水準至低水位，手機鏡頭出貨量將大幅季減；Android旗艦機雖然多有佳作，並找來德國光學大廠合作，以高階鏡頭追求優異的拍攝效果，但因Android整體手機體驗仍難與iOS抗衡，銷量亦難與iPhone匹敵，iPhone鏡頭出貨下滑成為營收季減最主要原因，由於營收規模進一步放緩，第二季毛利率將低於第一季的水準。

不過群益投顧認為，iPhone15Ultra將導入潛望鏡頭，帶入高倍光學變焦攝影功能，為近年來iPhone攝影系統最大的規格升級，也給予零組件廠商新的營收成長動能，若用戶對新產品反應良好，預期2024年所有Pro版iPhone皆搭載潛望鏡頭，進一步增加滲透率，大立光今年下半年營收可望受惠於iPhone鏡頭出貨旺季，重回營收成長軌道。

群益投顧表示，iPhone14罕見提早降價銷售，並在今年第二季大幅削減手機鏡頭出貨量，第二季將為大立光全年業績谷底，雖然上半年營收規模放緩不利於毛利率表現，但在iPhone15Ultra潛望鏡頭以及新款鏡頭量產帶動營收規模放大，有利於下半年毛利率回溫，因此維持「買進」投資建議，目標價2,700元。

延伸閱讀

16檔半導體法人搶回補 首選這檔

這家成衣廠營收低預期 2原因法人持續喊買

金融股可進?內行點名5檔 股價、股息兩賺

台積電創一年高還能追？兩關鍵拆解