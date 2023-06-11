台積電創一年高還能追？兩關鍵拆解

護國神山台積電（2330）周二舉行股東會，董事長劉德音一席「台積電前景十分光明」的談話，帶動投資人信心，台積電股價在盤中一度攻上562元、創1年來新高價，終場收560元。 面對台積電近期的漲勢，華南投顧董事長儲祥生分析，主要受美股創高激勵，回歸基本面來看，台積電後續仍有兩大隱憂待解。

劉德音在股東會上表示，已看見市場終端需求回升，且準備好迎接明年下一波很好的成長，激勵台積電股價漲勢，最後一盤更爆出4,129張成交量，有神秘買盤加持，台積電股價終場收在560元。

台積電下半年將步出谷底 神祕買盤爆買4,129張

台積電總裁魏哲家在股東會上說明，公司下修今年營運預估，2023年整體半導體市場（不含記憶體）營收表現將年減中個位數百分比、晶圓製造營收將年減高個位數百分比。而在台積電的部分，一如往常一樣表現將優於產業平均，只是上半年營收預估將萎縮約10%，「預估第二季是業績低點，下半年表現將優於上半年」。

魏哲家也回顧，2022年對台積電來說是極具里程碑意義的一年，「由於我們技術的領先及差異化，營收連續13年締造歷史新高，同時盈利也強勁增長。」他也分享，目前台積電可提供288種不同的製程技術，為532個客戶生產1萬2,698種不同產品。

統計在台積電在全球半導體（不含記憶體）產值的占比達30%，較前1年的26%更高。能在地緣政治緊張、總體經濟充滿不確定性的情況下，逆勢提升市占率，台積電數度在股東會上說明，主要歸功技術的領先、製程的效率與良率，以及客戶的信任。

台積電股價創一年高還能追？儲祥生：可能要休息一下

自輝達（Nvidia）財報表現驚豔市場後，台積電身為主要供應鏈，股價跟著水漲船高，近一個月股價漲勢達10%。不過，就在市場對台積電股價又開始充滿期待之時，儲祥生認為台積電股票漲勢很可能會休息一下，且後續還有兩大疑慮要排除。

儲祥生分析，台積電股票在5月初起漲，但基本面並沒有什麼太重大的改變，「要說AI題材，整年度來說，AI相關營收可能占台積電整體業績只有4%到5%吧。」

在基本面沒有太大變化下，推升買盤的主要動力就是外資，外資兩周來買超台積電大約1000多億元，可謂強力回補。儲祥生分析，主要因為美股在這段時間同樣創高，過去3年狂賣台股的外資如今回頭買台股，台積電就是首要的加碼部位。

然而，短期內獲得外資強力回補的台積電，後續還能獲得外資的火力支援嗎？儲祥生認為端看美股的走勢如何，若美股拉回，台積電的股價壓力也會浮現，預估台積電股價漲勢至此，可能會先休息一下。

海外廠營運效率、三星3奈米製程良率 成左右台積電股價關鍵

此外，從基本面來看，儲祥生認為後續有兩大關鍵將左右台積電股價表現：一個是海外設廠的效率、一個是競爭對手三星的追趕。

在海外設廠的部分，儘管劉德音勉勵台積電主管不能只會管台灣人，也要會管美國人，認為隨著時間的推移，美國廠終將上軌道。

但一名觀察台積電營運多年的法人認為，台積電在美國華盛頓州也有設廠，但卻鮮少有人會提到，因為營運的績效相當普通，「連台積電創辦人張忠謀在的時候都管不好了，美國勞工管理真的沒有那麼容易」。

此外，台積電的主要競爭對手三星目前正如火如荼在研發3奈米GAA技術，儲祥生分析，儘管目前在良率上還無法與台積電匹敵，但三星靠著以採購高通手機晶片為誘因，與高通協力發展高階晶片的手段，要是真的追趕上來，其它客戶也可能紛紛轉部分訂單給三星，撼動台積電的霸主地位。

由於台積電還有兩大隱憂無法排除，儘管儲祥生認為台積電的競爭力市場有目共睹，但這是一檔要靠外資青睞股價才會動的股票，對積極型的投資人來說，可能有更好的選擇，像是價格相對在低點的自行車產業類股或是生技股。

（林韋伶）

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