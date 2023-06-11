外資10大買超股曝光 逆勢暴砍這檔9.7萬張

標普500指數寫下今年以來新高價位，激勵台股上周五（9日）強漲152.71點，收在16,886.4點，拿下五日線，重回所有均線之上，周線連四紅，單周上漲179.49點、漲幅達1.07％，本周有望叩關萬七關卡；投資專家表示，台股投資氛圍偏樂觀，接下來要留意的是，美國5月消費者物價指數（CPI）結果及聯準會利率決策會議是否升息。

觀察法人資金動向，三大法人都站在買方市場，單周合計買超188.47億元，其中外資買超59.88億元、投信買超87.25億元、自營商買超41.34億元。外資近五日買最多是中信金（2891）的45,102張，砍最多的是有經營權之爭的新光金（2888）的97,879張。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，台股目前的本益比（PE）已回升至18.8倍，且今年來漲幅高達19.44％，在主要指數中僅次於費城半導體指數38.79％、那斯達克指數26.48％、OTC指數23.28％與日經225指數的21.26％漲幅，漲幅名列前茅，但因為現階段基本面仍未出現明顯改善，考量估值可能有暫時偏高疑慮，仍須留意後市可能出現漲多回檔。

外資單周買超前10大上市個股依序為中信金（2891）45,102張、大亞（1609）42,423張、群創（3481）36,952張、兆豐金（2886）35,236張、彰銀（2801）31,329張、台新金（2887）29,239張、玉山金（2884）21,611張、永豐餘（1907）21,006張、仁寶（2324）19,434張、友達（2409）18,734張等。

外資單周買超前10大上櫃個股依序為康和證（6016）5,557張、元太（8069）4,562張、晟德（4123）3,396張、新漢（8234）3,310張、擎邦（6122）2,618張、穩懋（3105）2,592張、萬潤（6187）2,219張、國統（8936）2,087張、建榮（5340）1,993張、宜特（3289）1,783張等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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