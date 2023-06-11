金融股可進?內行點名5檔 股價、股息兩賺

除權息旺季來了！台股往年該時期漲多於跌，據統計，2003年至2022年的6至8月，加權指數在近20年上漲機率高達7成，平均漲幅也有7％；大華銀投信分析，以裡歷史經驗來看，營運穩健的公司或許漲幅不如成長型的企業，然除權息後，通常都能因為填息而出現反彈，這也就是不少投資人會考量是否參加除權息主因。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘認為，今年特別看好電腦及周邊設備類股帶動除權息行情；觀察台灣證交所電腦及周邊設備業指數，年初至今漲幅超過30％，高於加權指數漲幅（14％）一倍之多，且10年平均股利率超過5％。

很多存股族想問，金融股可以趁勢加碼嗎？資深證券分析師看好兆豐金（2886）和中信金（2891）除息行情，另外推薦上海商銀（5876）、群益期（6024）、元大期（6023）等。

之所以看好上海商銀、群益期、元大期，主要是大股東持股比例高，截自6月7日為止，上海商銀外資持股比例有56.6％、群益期5月董監持股56.58％、元大期5月董監持股比例66.27％，大戶特別是外資持股，大多持有期間較長，意味著當大戶持股比重較高時，相對該公司穩定度也較高，加上期貨商獲利穩定，多、空行情都賺錢，是適合存股的標的。

除息行情來說，兆豐金今年首季營收年增率是28.22％，首季每股賺0.77元，創下史上獲利新高，在14家金控中排名第二，僅次於富邦金（2881）；操作兆豐金的策略是40元以上、殖利率3％以下不買；中信金首季衰退59.11％，主要是去年基期太高，首季每股仍賺0.66元，排名金控第三名，操作策略上，30元以上不買、殖利率小於3％也不買。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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