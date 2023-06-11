這家成衣廠營收低預期 2原因法人持續喊買

儒鴻（1476）5月營收26.01億元，年減24.68％，月增2.56％，法人表示，預期第三季布料的出貨可維持增強的趨勢，隨客戶庫存調整已有成果，預估下半年營運將優於上半年，加上印尼廠的效益在未來市場需求回升後將會顯現，因此維持儒鴻的投資建議為「買進」。

群益投顧認為，儒鴻5月營收雖略低於預期，但整體呈現復甦趨勢，布料的出貨已經好轉，且開始出冬季服飾的布料，預期第三季布料的出貨可維持增強的趨勢。此外，成衣的庫存調整已逐漸進入尾聲，且部份客戶的調整已經完成，目前已看得到部份客戶的訂單量開始回升，且第二季長單的比重也將高於第一季，都是產業往正面好轉的跡象。

群益投顧指出，印尼廠的投產也可以為儒鴻帶來長期成長動能，並分散生產地過於集中在越南的風險。目前印尼廠有56條產線，100萬件的月產能，預計在年底增加至112條產線，200萬件的月產能。

目前公司仍有約三成的訂單進行外包，儒鴻目前的主要目標是拉升印尼廠的稼動率以達到獲利水準，未來隨著印尼廠的產能上升，會將外包的量減少留在印尼廠生產，隨自製的比重增加將有利於儒鴻毛利率的提升。

群益投顧表示，隨客戶庫存調整已有成果，儒鴻目前的長單比重已經開始上升，預期今年下半年營運將優於上半年。印尼廠的效益在未來市場需求回升後將會顯現，提升公司獲利能力，因此維持儒鴻的投資建議為「買進」。

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