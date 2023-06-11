揭經營者天職 老謝欽點這生技「百億璞玉」

經營者最大天職是經營1家公司，努力把餅做大，除期許新光金變天後能重振雄風，讓市值顯著提升，也認為私立醫院是國內最有條件發展新藥的生技體系，直指坐擁敏盛醫院、躍獅藥局等資源的盛弘，如同未經雕琢的璞玉，若能把經營價值極大化，有望向大樹藥局看齊，市值挑戰百億非夢事。

謝金河在最新一期《先探》指出，1990年代，台灣壽險業飛黃騰達的年代，新光金未上市股價上千元，那個時候在老臣吳家錄運籌帷幄下，旗下擁有資產是所有壽險公司之冠，為什麼淪落到今天這個處境？新光金總資產4.8506兆元，每股淨值14.25元，但股價只有9塊多，股價淨值比只有0.64倍，直批經營者失職。

過去掌舵者吳東進曾與王雪紅吃過一頓飯，回到公司指示操盤人在1100元上下買進宏達電6000張股票，最後慘賠幾十億，新光金的內傷是這樣累積出來的，新光金市值會與富邦金、國泰金愈拉愈遠，這是經營的不得其道，經營者把餅做小了。

改革派大股東洪士琪拿出數據，歷年新光金配出股息241億元，但辦理增資，又從股東手上拿走266億資金，這可以想見這幾十年當新光金股東是很辛苦的，做為一個投資者，選擇能為股東興利的經營者，是投資人最大的責任。

謝金河並透露，盛弘董事長楊弘仁日前來訪，自己也用同樣的概念告訴他，期許努力把餅做大。對台灣發展生技產業，擁有醫院資源可說是得天獨厚，在國外，醫院是新藥研發最源頭的發動者，但台灣的醫院是財團法人，不能以創造獲利為使命，也減損台灣新藥研發路上的效益，但是私立醫院不在此限。

在資本市場能享有醫院資源的，一個是盛弘背後的敏盛醫院，另一個是中國醫藥大學及亞洲大學附設醫院，像蔡長海旗下的長聖，市值148億元，長佳智能97.4億元，聖安生醫也有28.72億元，3家公司加起來市值274億，成了蔡長海在中醫大系統的最重要護城河。

但是敏盛醫院底下的盛弘47.5億元，即使再把敏成健康的12.1億元加進來，勉強也只有60億元左右。

謝金河認為，若善用敏盛醫院資源，連結花10幾億買下的翰品酒店，改裝為智慧醫療城，結合哈佛健檢，再延伸到101家門市的躍獅藥局，市值最起碼也可以從百億起跳，認為現在的盛弘，就像1塊未經雕琢的璞玉，正需要一個好的CEO及經營團隊，把經營價值極大化。

盛弘高階主管日前在參訪時透露，當年大樹曾經想要併給盛弘，或者是尋求合作，盛弘沒有放在心上，現在大樹市值324億元，已經是盛弘好幾倍，大樹最高漲到438.5元，市值一度來到392.1億元。

大樹把醫療通路的價值極大化，如果參考大樹，謝金河認為，盛弘應該重組公司架構，以盛弘每股淨值28.95元，去年EPS2.45元，今年智慧醫療城若發揮效益，EPS到2.5元，本益比20倍，股價漲到50元，市值也不過是60億，距百億目標仍然十分遙遠，卻有很大的努力空間。

※免責聲明：本文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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